Pfleiderer: Investment rechtlich nicht zu beanstanden

Ehemaliger Unternehmer wird im Zusammenhang mit betrügerischen Steuererstattungen genannt — TV-Interview vor dem Reitstadel - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Der ehemalige Aufsichtsratschef des Neumarkter Holzwerkstoff-Herstellers, Ernst-Herbert Pfleiderer, ist in Medienberichten mit angeblich betrügerischen Steuerrückerstattungen in Verbindung gebracht worden. Anzeichen für Unrechtmäßigkeiten bei seinen Geldanlagen gebe es nicht, teilte Pfleiderer gestern mit.

2009 spielte Ernst-Herbert Pfleiderer (Bildmitte) bei dem Neumarkter Holzwerkstoffhersteller noch eine aktive Rolle. Längst hat er sich aus dem Unternehmen verabschiedet. © Foto: Wolfgang Fellner



Ein großes Reporterteam des ARD-Magazins Panorama, der Wochenzeitung Die Zeit und Zeit online haben offenbar mit Hilfe von Insidermaterial monatelang den "größten Steuerraub in der deutschen Geschichte" recherchiert. Dabei geht es um die Rückerstattung oder um das wiederholte Einfordern von Steuern, die im Zusammenhang mit Aktiengeschäften nur einmal oder überhaupt nicht gezahlt worden sind.

In dem am Donnerstag gesendeten Panorama-Beitrag und in der Zeit ist von einem Schaden zu Lasten des deutschen Fiskus in Höhe von 32 Milliarden Euro die Rede. Beschrieben wird ein internationales System von Steuerberatern, Banken, Investmentexperten, Strohmännern und Briefkastenfirmen. Es gab Hausdurchsuchungen, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss und umfangreiche staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.

"Es liegen ordnerweise Geständnisse der Beteiligten vor, das System ist geknackt", sagt der Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith im Fernsehinterview. Und er spricht von angeblicher Geldwäsche, "bandenmäßiger Steuerhinterziehung" und Anlagebetrug.

Zu den millionenschweren Investoren zählen ein Medien-Großunternehmer, ein Fleischfabrikant, ein Drogeriemarkt-Ketten-Eigentümer und unter anderem auch die Cousins Hans Theodor Pfleiderer und Ernst-Herbert Pfleiderer. Zeit online zitiert in der Internetveröffentlichung aus einer E-Mail von Ernst-Herbert Pfleiderer an einen Anlagevermittler mit der Betreffzeile "Investment 2011". Darin heißt es angeblich: "Nach nochmaliger Überprüfung wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns bei Ihren Planungen mit 20 Millionen Euro berücksichtigen könnten."

Im TV-Beitrag passt ein Fernsehteam Pfleiderer vor einem Klassik-Konzert im Neumarkter Reitstadel ab und konfrontiert ihn mit den angeblichen Steuerbetrügereien. "Mir war überhaupt nichts bewusst", sagte Pfleiderer nur ins Mikrofon. Und dass er "in Privatangelegenheiten keine Interviews" gebe. Schriftlich vorgelegte Fragen habe Pfleiderer zuvor nicht beantwortet, heißt es in dem Fernsehbeitrag. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass gegen den ehemaligen Unternehmer "nicht ermittelt" werde.

Ernst-Herbert Pfleiderer nahm dann am gestrigen Nachmittag auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten schriftlich Stellung. In der Pressemitteilung bezeichnet Pfleiderer die Berichterstattung von Panorama und Zeit als zum Teil "fragwürdig und sachlich unkorrekt".

Es treffe zu, dass die Familie Pfleiderer im Frühjahr 2011 in den sogenannten Sheridan Fond auf Vermittlung der Steuerkanzlei Berger, Steck und Partner investiert habe. Die finanziellen Mittel dafür hätten unter anderem aus den beiden Börsengängen der Pfleiderer Aktiengesellschaft 1997 und 2004 gestammt, bei denen die Familie etwa 90 Prozent ihrer Aktien veräußert habe. Der in einer Veröffentlichung konstruierte Zusammenhang mit der Insolvenz der Pfleiderer Aktiengesellschaft 2012 sei "böswillig und entbehrt jeglicher Grundlage", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Familie habe das Sheridan Investment "wegen interessanter Renditen" in Erwägung gezogen und mehrere Prüfungen auf legale Ordnungsmäßigkeit in jeder Hinsicht veranlasst – "auch steuerlich". Die Prüfung von drei namhaften Kanzleien hätten keinerlei Beanstandungen ergeben. Eine gesetzliche Ordnungsmäßigkeit des Sheridan Investments sei bisher auch von keinem Gericht angezweifelt worden. Die Befragung von Hans Theodor Pfleiderer und Ernst-Herbert Pfleiderer durch die Staatsanwaltschaft Köln sei "ausschließlich als Zeuge und keineswegs wegen einer irgend gearteten steuerlichen Verfehlung" erfolgt.

WOLF-DIETRICH NAHR