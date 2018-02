Pfleiderer-Silo in Neumarkt ausgebrannt

Feuerwehren hatten Fallen schnell unter Kontrolle - vor 39 Minuten

NEUMARKT - Es war wohl eine Verpuffung, die zu einem Brand in einem Spänesilo der Firma Pfleiderer am Samstag führte. Die alarmierten Wehren hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

(Symbolbild) © Colourbox.com



Am späten Samstag nachmittag ist ein Hochsilo, das sich auf dem Pfleiderer-Betriebsgelände in der Ingolstädter Straße befindet, in Brand geraten. Die Flammen konnten durch die Feuerwehren Neumarkt, Woffenbach und Stauf sowie die Betriebsfeuerwehr von Pfleiderer gelöscht werden.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe an dem ausgebrannten Silo bei rund 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

nn/wof