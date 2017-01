Pfleiderer-Tor gecrasht: Schneespur enttarnt Autofahrer

NEUMARKT - Weil er zu schnell abgebogen ist, krachte ein zunächst Unbekannter in ein Zufahrtstor. Die Polizei musste nur den Spuren im Schnee folgen.

Ein Autofahrer ist an der Pfleiderer-Kreuzung nach links in die Staatsstraße 2660 in Richtung Deining eingebogen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab.

Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten und prallte anschließend mit dem Heck gegen ein eisernes Zufahrtstor. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der Spuren im Schnee konnte das Unfallfahrzeug aufgefunden und ein 18-jähriger Mann als Fahrer ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf 2514 Euro.

