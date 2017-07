Pfleiderer will mehr Gebrauchtholz verarbeiten

Branche: Bau- und Möbelzulieferer

Sitz, Standort: Sitz: Düsseldorf / Standort in Region: Neumarkt

Kurzbeschreibung: Pfleiderer ist ein international tätiger Hersteller von Holzwerkstoffen und Zulieferer für die Möbel- und Bauindustrie. Er ist einer von Neumarkts größten Arbeitgebern mit rund 700 Mitarbeitern. Der Sitz des 1894 in Heilbronn gegründeten Unternehmens befand sich von 1944 bis Mitte 2011 in Neumarkt.

Ende März 2012 ging der hochverschuldete Dachkonzern Pfleiderer in die Insolvenz. Nach einer umfassenden Restrukturierung ist die Beteiligungsgesellschaft Atlantik S.A. der neue und alleinige Eigentümer.

Internet: http://pfleiderer.de

