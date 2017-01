Pfleiderers Rating hat sich verbessert

Standard & Poor’s vergibt ein B+ für den Holzwerkstoffhersteller - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die weltbekannte Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) hat das langfristige Kreditrating für die Pfleiderer Group laut Pressemitteilung des Unternehmens von „B“ auf „B+“ mit positivem Ausblick heraufgestuft.

S&P würdige damit die gute operative Geschäftsentwicklung des europäischen Herstellers von Holzwerkstoffen, so die Mitteilung aus dem Hause Pfleiderer. Positiv bewerte S&P auch die 2016 erfolgte Weiterentwicklung zu einem voll integrierten Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland und Polen und der Pfleiderer Group S.A. als Obergesellschaft, die an der Warschauer Börse notiert ist.

Höhere Margen honoriert

Pfleiderer © Etzold



Pfleiderer Foto: Etzold



Das Unternehmen habe bewiesen, dass es in einem anspruchsvollen und kompetitiven Marktumfeld erfolgreich agieren könne. Steigende Absatzvolumina und ein verbesserter Produktmix mit dem klaren Fokus auf höherwertige Produkte hätten zu höheren Margen und in der Folge zu einer Verbesserung der operativen Umsatzrendite geführt. Zudem habe Pfleiderer die Chance, im Rahmen einer Refinanzierung den Zinsaufwand signifikant zu senken.

nn