Picknick-Open-Air ist auf Samstag verlegt

PYRBAUM - Wegen des angekündigten schlechten Wetters wird das Picknick-Open-Air der Big Band „Blue Note“ unter der Leitung von Dominik Konrad im Schlossgraben in Pyrbaum, das am Donnerstag hätte stattfinden sollen, auf Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, verschoben.

Die Band "Blue Note" Foto: Karl Hönig



Es werden Musikstücke aus Jazz, Pop und Rock präsentiert. Die Parsberger Sängerin Sonja Spangler und der aus Pyrbaum stammende Sänger Daniel Dorner-Bornschlegel bereichern mit ihren starken Stimmen die Band.

Sowohl das Picknick, als auch die Getränke und Sitzunterlagen werden von den Gästen selbst mitgebracht. Beim zweiten Picknick-Open-Air am 19. Juli um 19 Uhr im Schlossgarten in Postbauer-Heng gibt es eine Ausweichmöglichkeit in den Saal des Deutschordensschlosses.