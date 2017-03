Pilot 73 Jahre nach Absturz in Dänemark gefunden

NEUSORG - Zwei Wochen nach dem Fund eines deutschen Jagdflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg im dänischen Birkelse in Nordjütland ist die Identität des Piloten geklärt: Die sterblichen Überreste im Wrack stammen von einem 19-jährigen Gefreiten aus dem oberpfälzischen Neusorg (Kreis Tirschenreuth). Das sagte der Leiter der zuständigen Deutschen Dienststelle (WASt) in Berlin, Hans-Hermann Söchtig.

Die Maschine war am 10. Oktober 1944 auf sumpfigem Boden aufgeschlagen und nie geborgen worden.

Dass der Jagdflieger abstürzte, war Medienberichten zufolge im Dorf bekannt. Der Bauer, dem das Grundstück gehörte, fütterte gerade seine Schweine, als er einen lauten Knall hörte. Doch als er an der Unglücksstelle ankam, schwammen nur noch Teile des Flugzeuges an der Oberfläche. Die Maschine war fast komplett in dem sumpfigen Gewässer versunken. Auch die heraneilenden deutschen Soldaten konnten sie nicht bergen. Fünf Monate später wurde der Familie in Neusorg mitgeteilt, dass ihr Sohn tot war.

Es dauerte 73 Jahre, bis der junge Gefreite gefunden wurde. Anfang März gingen ein 14-jähriger Schüler und sein Vater mit einem Metalldetektor übers Grundstück in Birkelse. Das Gerät schlug aus und sie begannen zu graben. Nach fünf Metern förderten sie das Flugzeugwrack zutage. Und den Piloten.

Sein Name war Hans Wunderlich. So stand es in einem Soldatenbuch und auf einem Umschlag mit Essensmarken, die man im Flugzeug fand. Die Deutsche Dienstelle hat seine Identität am Freitag bestätigt. Seine Eltern und seine Schwester sind inzwischen verstorben. Es gibt keine direkten Verwandten.

Der Fund des Wracks hat in Nordjütland so großes Interesse geweckt, dass das Historische Museum in Aalborg nun die Habseligkeiten des Piloten und Teile des Fliegers ausstellen will. „Die Leute sind sehr neugierig auf das Flugzeug und wollen wissen, wer der Pilot war“, sagte Museumsdirektor Torben Sarauw. „Wir wollen den Fall nutzen, um über die Geschichte der Region während des Zweiten Weltkriegs zu informieren.“ Zu den Ausstellungsstücken gehören die Maschine des Fliegers, Fallschirm, Rettungsweste und Maschinengewehr. Außerdem fand man persönliche Besitztümer des Piloten: eine Uhr mit den Initialen H.W.

und ein Soldatenbuch – eine Art Kalender, mit Zeichnungen britischer Flugzeuge und Informationen über militärische Grade. Je nachdem, wie groß das Interessen ist, soll die Ausstellung für zwei bis vier Wochen gezeigt werden

