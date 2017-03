Pilsach: Haus von mutmaßlichem Reichsbürger durchsucht

PILSACH - Durchsuchung bei einem möglichen Reichsbürger in Pilsach: Mehrere Polizeieinheiten haben am heutigen Dienstag gegen 6 Uhr das Anwesen des Mannes durchsucht. Nähere Angeben zum Fall will das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, das federführend tätig ist, bisher noch nicht machen.

So genannte "Reichsbürger" lehnen alles ab, was mit der Bundesrepublik zu tun hat. © dpa



Der Mann aus Pilsach, bei dem die Polizei nun zur frühen Morgenstunde zur Durchsuchung anrückte, ist schon länger als möglicherweise der Reichsbürger-Szene zugehörig aufgefallen. Seinen Wagen zierte ein Wappen des Bundesstaates Bayern, an den Torpfeilern zu seinem Grundstück waren Tafeln angebracht, deren Texte auf eine Verbindung zur Reichsbürger-Szene schließen ließen. Auffällig: Als sich die Polizei nach der Tötung eines Polizeibeamten in Georgensgmünd intensiv mit der Reichsbürgerszene auseinander setzte, waren die Tafeln am Tor plötzlich übermalt, die Aufkleber am Auto verschwunden.

Was bei dem Betroffenen nun konkret gefunden wurde und ob überhaupt etwas auftauchte, das ist derzeit noch offen. Die Kripo Ingolstadt hat aber eine Mitteilung für die nächsten Stunden angekündigt.

80 bis 90 sogenannte Reichsbürger seien im Landkreis Neumarkt registriert, sagte Michael Gottschalk, Pressesprecher im Landratsamt, schon vor Wochen auf Anfrage der Neumarkter Nachrichten. Die Anhänger dieser Ideologie erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie betrachten sich als Bürger des "Deutschen Reichs" in den Grenzen von 1937, oder auch 1914 oder 1871. Es gibt verschiedene Gruppierungen, etwa die "Germaniten", oder solche, die den "Bundesstaat Bayern"als Republik und Glied des "Deutschen Reichs" propagieren.

