Pilsachs Kinderfeuerwehr bringt das Friedenslicht

„Flitze Feuer Blitze“ ist zu der feierlichen Zeremonie in Österreich gefahren - 23.12.2016 18:52 Uhr

PILSACH - Wie auch in den Vorjahren hat eine Abordnung der Pilsacher Kinderfeuerwehr „Flitze Feuer Blitze“ das Friedenslicht in Österreich geholt. Dies wurde in diesem Jahr vom Friedenslichtkind Melanie Walterer aus Klam übergeben, welche das Licht aus der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem abgeholt hatte.

Die Pilsacher Kinderfeuerwehr hat in Österreich das Friedenslicht für die Christmette abgeholt. © Foto: privat



Die Pilsacher Kinderfeuerwehr hat in Österreich das Friedenslicht für die Christmette abgeholt. Foto: Foto: privat



Vor dort bringt sie es unter anderem nach Brüssel. Oder sie reicht es auch an Pfadfinder und Hilfsorganisationen wie den Samariterbund sowie Rettungsdiensten, Feuerwehren und die österreichische Bundesbahn weiter.

Die Übergabe stand in diesem Jahr unter dem Motto „Der Weg zu den Herzen“ und hieß Delegationen aus ganz Deutschland, Tschechien und Italien in Linz willkommen. Gäste waren unter anderem auch der Bischof der Diözese Linz, Manfred Scheuer, sowie sein Vorgänger Ludwig Schwarz und Superintendant Gerold Lehner.

Wichtiger denn je

Während der Feierstunde waren auch die Anschläge von Berlin ein Thema und gerade zum 30. Jubiläum der Friedenslichtaktion in diesem Jahr sei die Bedeutung des Friedenslichtes wichtiger denn je.

Das Licht wird nun an Heiligabend in die jeweiligen Christmetten in den Pfarreien in Pilsach und Litzlohe gebracht und jeder ist herzlich eingeladen, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Als Botschafter der Freiwilligen Feuerwehr Pilsach in Linz fungierten Marie Hafner, Luna Liebchen und Laura Haußner, als Betreuer waren mit dabei Desireé Kilian, Timo Kilian, Michael Kurt Sickinger und Johannes Krauß.

ks