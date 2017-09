Pilze suchen mit Fachleuten am Habsberg

Haus am Habsberg bietet begleitete Wanderung an - vor 41 Minuten

VELBURG - Eine begleitete Pilzwanderung als Zusatzveranstaltung zum Jahresprogramm bietet das Haus am Habsberg am Sonntag, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr an.

Gesammelte Pilze in einem Korb bei Wald-Michelbach im Odenwald. Foto: Roland Holschneider (dpa)



Bei dem Spaziergang in den Wäldern zwischen Neumarkt und Deining erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Welt der Pilze und lernen Merkmale und Speisewert der häufigsten Arten der Region kennen.

Wer gleich die Gelegenheit nutzen will, um Speisepilze zu sammeln, sollte einen Sammelkorb und ein Pilzmesser mitbringen. Der Pilzsachverständige Christopher Härtl steht beratend zur Seite. In erster Linie soll es aber um das Lernen über Pilze und Natur gehen, umfassende Körbe-Kontrollen im Nachfeld der Veranstaltung finden nicht statt.

Eine Anmeldung ist unter = (0 91 81) 47 03 11 nötig.

nn