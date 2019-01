Pistengaudi pur: Mit Vollgas durch den Pulverschnee in Voggenthal

NEUMARKT/VOGGENTHAL - Wer heute nachmittag die weiße Pracht genießen will, braucht nicht bis ins Oberland: Es reicht schon, rauf nach Voggenthal zu fahren.

Pistenspaß am Zanklberg: Derzeit täglich ab 15 Uhr möglich. © Günter Distler



Auf ins weiße Vergnügen, solange der Schnee noch am Zankl-Berg in Voggenthal liegt: Die Schneedecke ist nach den Schneefällen der vergangenen Tage bestens, vor allem der Pulverschnee hat gut getan. Und heute schneit es ja auch am Stück, wenn es auch wärmer geworden ist.

Der Lift ist im Moment täglich ab 15 Uhr geöffnet.

