Pistolenschüsse trieben Tankstellen-Räuber in Flucht

Tankstellen-Angestellte feuerte mit Gas-Revolver auf Schlagstock schwingenden Mann - vor 6 Stunden

SCHWANDORF - Damnit hatte der Tankstellen-Räuber wohl nicht gerechnet: Die Mitarbeiterin verteidigte die Kasse mit Schüssen aus einer Gas-Pistole; außerdem bewarf sie den Gegner mit Verkaufsartikeln, die vor ihr auf dem Tresen standen. Der gab Fersengeld.

Symbolbild © colourbox.de



Symbolbild Foto: colourbox.de



Nicht nur die Sache mit der Anonymus-Maske hatte der Tankstellen-Räuber falsch verstanden. Auch mit dem Zorn der Mitarbeiterin hinter dem Tresen hatte er nicht gerechnet. Der Unbekannte war am Freitag, 23. Dezember, gegen 19.40 Uhr in die die AVIA-Tankstelle in Maxhütte-Haidhof gekommen.

Er forderte von der 48-jährigen Kassiererin in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. In der Kasse befand sich zu diesem Zeitpunkt ein höherer 4-stelliger Euro-Betrag. Seiner Forderung verlieh er mit einem mitgeführten Schlagstock Nachdruck, mit dem er auch einen an der Kasse wartenden 40-jährigen Kunden einen Schlag versetzen wollten. Doch der konnte ausweichen und wurde nur leicht am Unterarm getroffen.



Die Kassiererin reagierte geistesgegenwärtig und gab unmittelbar mehrere Schüsse aus einem Gas-Revolver, der unter dem Tresen aufbewahrt war, auf den Täter ab. Anschließend bewarf sie ihn noch mit diversen Gegenständen.



Der Täter, der gut 180 bis 185 cm groß, auffallend schlank und mit einem langen beigen Mantel bekleidet war, ergriff daraufhin die Flucht.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die die Kriminalpolizei Amberg geführt. Diese erbittet Hinweise erbittet unter der Rufnummer 09621/890-0.



Hier finden Sie alle Polizeimeldungen des Tages.

nn/wof