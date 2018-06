Pkw kracht in Lkw-Heck: Zwei Schwerstverletzte und Stau

Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt - Teilweise sieben Kilometer Stau - vor 59 Minuten

VELBURG/KRONDORF - Verkehrsunfall mit zwei Schwerstverletzten: Ein Pkw war gegen 5.30 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Passau auf Höhe der Rastanlage Jura ins Heck eines Lkw gekracht. Zwei Menschen erlitten schwerste Verletzungen.

Symbolbild Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa



Die Unfallursache ist offen, der Hergang aber bekannt: Der Pkw krachte auf Höhe der Rastanlage Jura, in Fahrtrichtung Passau, ungebremst in das Heck eines Lkw: Zwei Schwerstverletzte waren die Folge, Teile des Pkw lagen über hunderte Meter über die Autobahn verstreut. Weil zwei Rettungshubschrauber benötigt wurden, um die beiden Schwerstverletzten in Kliniken zu bringen, sperrt die Polizei die Autobahn für eine kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen; anschließend gab sie den Verkehr Richtung Nürnberg wieder frei.

Ein Gutachter wurde zum Unfall gerufen, die Feuerwehren waren mit dem Reinigen der Fahrbahn beschäftigt. Erst nach acht Uhr konnte die Sperre Richtung Passau wieder aufgehoben werden.

Der Stau erreichte zeitweise eine Länge von sieben Kilometern. Der Verkehr wurde ab Neumarkt Ost über Deusmauer und Lengenfeld umgeleitet. In beiden Orten standen Lkw und Pkw Stoßstange an Stoßstange. Findige Lkw-Fahrer verließen schon in Neumarkt die A3, hatten aber nicht damit gerechnet, dass die Pelchenhofener Straße gesperrt ist: So drückten sich zahlreiche Lkw durch den Föhrenweg und dann hinauf über den Höhenberg Richtung Lengenfeld.

