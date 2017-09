Plakatieren wie Luther: "Thesen-Tür" geht auf Tournee durch Neumarkt

NEUMARKT - Türen öffnen, Gerechtigkeit leben, auch nicht sichtbare Krankheiten akzeptieren und annehmen: Die Diakonie Neumarkt beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne der Diakonie Deutschland anlässlich des Reformationsjubiläums.

Die Thesen-Tür der Diakonie wartet auf weitere Anschläge. Foto: F.: Seger



Zwei Fragen haben sich von psychischen Krankheiten Betroffene und deren Angehörigen, sowie die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes und des Tageszentrums gestellt: Was brauchen von psychischen Krankheiten betroffene Menschen, um sich in die Gesellschaft integrieren zu können? Und wie kann hier soziale Gerechtigkeit verwirklicht werden?

Luther folgend, entstanden daraus Thesen. Diese fanden auf einer gemeinsam gestalteten "Thesen-Tür" Platz. Die Thesen sind einerseits eine Forderung an die Gesellschaft. Beispielsweise: Mehr Aufgeschlossenheit und Verständnis; mehr Teilhabe. Andererseits richten sie sich auch an jeden Einzelnen und jede Einzelne: sich nicht zu schämen, unterstützender mit sich selbst umzugehen oder auch im Glauben Halt zu finden.

In den nächsten Monaten geht die "Thesen-Tür" nun auf Tour durch Neumarkt. Aktuell steht sie im Foyer des Sozialzentrums in der Friedenstraße 33, in dem auch die Beratungsstelle und das Tageszentrum sind. Ab dem 11. September wird die "Thesen-Tür" im Foyer des Landratsamtes ausgestellt und ab dem 12. Oktober in der Stadtbibliothek.

Zeit für Gedanken

Wer sie entdeckt, sollte sich einen Moment Zeit nehmen, bittet die Diakonie. "Sie haben die Möglichkeit, eigene Gedanken oder Thesen dazu schriftlich festzuhalten, und auf der Rückseite der Tür anzubringen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen."

