Planeten und Sternschnuppen wirbeln durch Schule

Theo-Betz-Grundschüler bringen ein galaktisches Musical auf die Bühne — Aufführungen noch bis Donnerstag - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Premierenstimmung in der Theo-Betz Schule: das Grundschul-Musical "Leben im All" wurde erstmals aufgeführt. Bei rund 170 Schülern im Zuschauerraum, konnte so mancher junge Schauspieler seine Nervosität vorab nicht mehr recht verbergen.

Texte, Lieder und Choreographien sitzen. Ein besonderer Gag: Der Schulleiter persönlich wird als Opa Galaxus per Bildschirm auf die Bühne „gebeamt“. © Fotos: Helmut Sturm



"Können wir den Text nochmal üben?", "Meine Haare liegen nicht richtig!", "Mit dem Gesicht gehe ich nicht auf die Bühne!", waren nur einige Aussagen, die das Lampenfieber verrieten, dass sich bei den Jung-Schauspielern und -Sängern breit gemacht hatte.

Dabei gab es zu der Aufregung gar keinen Grund: Monatelang hatten sie mit ihrer Lehrerin Daniela Glaser geprobt, Text und Lieder "sitzen". Das Bühnenbild (von Gunda Lippert liebevoll gestaltet), vermittelte das Bild vom Weltraum und seinen Planeten.

Der erste Text, das erste Lied, der Chor perfekt getimed, alles klappte wie am Schnürchen – und weg war die Angst vor dem Blackout. Nach und nach kamen die Kometen, Meteore, Planeten und Sterne auf die Bühne.

Kesse Texte

"Im Himmel ist die Hölle los, wenn die Kometen hetzen" oder "Frau Venus lebt nicht hinterm Mond, sie hat gleich zwei Verehrer": So kess waren die Texte der Songs.

Rockig ging die Reise durch die Galaxie von Gerhard A. Mayer weiter mit den zur Topform auflaufenden Musical-Darstellern der dritten und vierten Jahrgangsstufe. Sie strahlten große Freude am Singen und Spielen aus. Sie lebten ihr Spiel.

Den frechen kleinen Sternschnuppen aus der Schnuppentruppe ist fast alles ziemlich schnuppe, nur vor dem schwarzen Loch, da nahmen sie sich ängstlich Acht – schließlich klaute es dem Pluto seine Kristallkugel. Doch dank gemeinsamer Planetenpower wurde auch dieses Problem gelöst.

Und auch die Erde von oben gibt es in dem Stück zu sehen.



Eine Überraschung gab es für die Zuschauer dann auch noch: Schulleiter Michael Rüttinger erschien auf einem Flachbildschirm und mimte Opa Galaxus, der Geschenke verteilte. Die knappe Stunde der Aufführung verging wie im Flug und die Musicalgruppe mit ihrem Chor strahlten über den begeisterten Applaus ihrer Mitschüler. Zur Belohnung gab es noch ein extra Liedchen.

"Das intensive Proben hat sich gelohnt, es war eine fantastische Aufführung", lobte Lehrerin Daniela Glaser anschließend ihre Musicalgruppe und den Chor voller Stolz.

Auf die Frage, warum sich Fabian Deibert (10) ausgerechnet die Rolle des schwarzen Loches ausgesucht hatte, lautete seine lässige Antwort: "Da musste ich nicht so viel Text lernen und durfte stattdessen mehr Lieder singen."

Wer ihn und all die anderen Künstler noch erleben möchte: Noch bis Donnerstag, 20. Juli, gibt es Aufführungen für Schulen und Kindergärten um 10.30 Uhr; sowie am Mittwoch, 19. Juli, noch einmal für Eltern, Bekannte und Verwandte.

HELMUT STURM