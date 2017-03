Plattform für die besten Fachkräfte geplant

Akteure wollen Vermittlung optimieren — Stadt und Kreis wünschen mehr Studiengänge - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Die Vermittlung von begehrten Fachkräften für die Wirtschaft soll im Landkreis Neumarkt mit Hilfe eines gemeinsamen Portales aller Akteure verstärkt werden.

Eine kleine Studentenschar hat in Neumarkt mit dem Biomanagement-Studium begonnen. Kommunalpolitiker wünschen sich mehr Studiengänge. © Foto: Damm



Eine kleine Studentenschar hat in Neumarkt mit dem Biomanagement-Studium begonnen. Kommunalpolitiker wünschen sich mehr Studiengänge. Foto: Foto: Damm



Michael Gottschalk von der Wirtschaftsförderung des Landkreises berichtete dem Neumarkter IHK-Gremium bei seiner jüngsten Sitzung, dass man mit Hilfe der gemeinsamen Internet-Plattform künftig "Angebot und Nachfrage möglichst gut zusammenführen" wolle. An dem geplanten Projekt seien die Kammern, die Arbeitsagentur, die Hochschulen und die Kommunen beteiligt, so Gottschalk bei der IHK-Veranstaltung in den Räumen der Firma BGN Gleichauf Haustechnik in Neumarkt.

Angesichts der umwälzenden Digitalisierung und Automatisierung der Wirtschaft dürften sich die Kommunen "nicht verstecken und wegducken", sondern sie müssten sich intensiv um verbesserte Bildungsangebote kümmern. Dazu gehörten der Ausbau und die Verbesserung der beruflichen Bildung und das verstärkte Werben für die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Man müsse junge Menschen noch mehr für die technischen Berufe begeistern. Gottschalk: "Wenn wir Fachkräfte von morgen haben wollen, dann müssen wir heute im Kleinen beginnen."

Zunehmender Robotereinsatz, additive Produktionsverfahren und das "Internet der Dinge" würden die Wirtschaftsprozesse und die Wettbewerbssituation grundlegend verändern. Deshalb müsse es eine intensive Kommunikation von Unternehmen und der Wissenschaft vor Ort geben, erklärte der Kreis-Wirtschaftsförderer Michael Gottschalk.

"Innovative Lernorte"

Im Rahmen einer regelrechten IT-Offensive seien Workshops und Kooperationen mit den benachbarten Hochschulen geplant. Im Rahmen einer Partnerschaft der Fachoberschule Neumarkt mit der Technischen Hochschule Amberg-Weiden würden "innovative Lernorte" gefördert. Dabei sollen Studenten praktische Erfahrungen in Betrieben sammeln.

Nach dem Hinweis der IHK-Vorsitzenden Susanne Horn auf den finanziellen Beitrag von Unternehmen aus dem Landkreis zum Hochschul-Standort Neumarkt unterstrichen Michael Gottschalk und der Neumarkter OB Thomas Thumann, dass es bei dem Studiengang "Management in der Biobranche" nicht bleiben dürfe. Der Neumarkter Stadtrat werde sich mit der Frage eines Standortes und der Planung eines Hochschulgebäudes "zusammen mit dem Landkreis" beschäftigen, so der Oberbürgermeister. OB Thumann will sich nicht dafür einsetzen, dass die Beherbergung der jungen Hochschule im Kloster St. Josef eine endgültige sein werde. Vielmehr wolle er den "Nucleus" (lat. Kern) der Hochschule in der Altstadt, zum Beispiel am Residenzplatz. Man werde versuchen, weitere Zweige etwa aus dem Bauwesen nach Neumarkt zu bekommen. Dafür seien "zusammenhängende Gebäudlichkeiten" erforderlich. Der Stadtrat habe bekundet, dass "Millionen in die Hand genommen werden".

Auf die Frage von IHK-Geschäftsführerin Silke Auer nach der weiteren Innenstadtentwicklung erklärte der OB, der Stadtrat halte hier weiter an seiner selbstverordneten "Denkpause" fest. In Bezug auf die Innen- und Altstadt machte Thumann das Interesse von Bauinvestoren an einer Nachverdichtung als neue Entwicklung aus. Der Oberbürgermeister beschrieb Anstrengungen der Stadt, zusammenhängende Grundstücke zu erwerben, um sie dann als Gewerbegebiete auszuweisen. Wie schwer das für die Kommune sein dürfte, sagte Thumann nicht.

Erfolgsmeldungen gab es aus dem ausverkauften Gewerbegebiet Stauf Süd II. Dort soll es demnächst mit dem dritten Abschnitt weitergehen. Auch Pölling II floriere: Der Rathauschef nannte eine Investitionssumme von 20 Millionen Euro. Zum Stand der Dinge am Blomenhof wollte Thumann nichts sagen. Damit habe sich "die Politik noch nicht befasst". Es sei zu früh, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Auf dem Hackner-Gelände werde man nach letzten Abstimmungen mit der Regierung beim Bau von Seniorenwohnungen durch einen Investor "in die Umsetzung gehen".

Im Gewerbegebiet Habershöhe seien 100 000 Quadratmeter frei — dort steht offenbar eine Betriebsansiedlung bevor. Thumann: "Da wird sich demnächst war tun."

Vor den IHK-Vertretern referierte Christian Gabler über die "Marke Allgäu" und die Anstrengungen beim gemeinsamen Regionalmarketing von vier Landkreisen und drei kreisfreien Städten.

WOLF-DIETRICH NAHR