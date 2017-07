Plaudern, laufen und feiern beim Neumarkter Firmenlauf

Wiederholungstäter Marco Benz überquerte als Erster die Ziellinie - vor 1 Stunde

NEUMARKT - 1800 Teilnehmer, so viele wie noch nie, haben gestern Abend eine lockere Feierabend-Runde gedreht. Ein kurzer Regenschauer hatte zuvor für Aufregung gesorgt, dann kam die Sonne wieder raus und der 8. Automobile Fischer Firmenlauf konnte starten.

Im Start- und Zielbereich ging es nach dem Startschuss eng zu. © Fotos: Philip Hauck



Es gibt viele Traditionen beim Firmenlauf: Das gesellige Beisammensein vor dem Startschuss, da wurde gelacht, geplaudert und noch kurz der Chef geärgert. Es folgte das obligatorische Aufwärmen mit Marion Schmidt von der AOK, die im qrellgrünen Dress die Menge zum Schwitzen brachte.

Bilderstrecke zum Thema Rekord: Neumarkter Firmenlauf mit 1800 Teilnehmern Drei, zwei, eins – und Start. 1800 Teilnehmer des Neumarkter Firmenlaufs drängten sich vom Platz vor den Jurahallen in das Nadelöhr der der Stadr/Zielgeraden. Der Schnellste war - Marco Benz.



Drei, zwei, eins – und Start. 1800 Teilnehmer drängten sich vom Platz vor den Jurahallen in das Nadelöhr der Start-/Zielgeraden. Erst die Läufer, dann die Walker. Unter dem Motto "Gesunde Firmen laufen länger" drehten sie eine Runde entlang des Alten Kanals, durch den LGS-Park und zurück. Fünf Kilometer insgesamt.

Christoph Sturm und Marco Benz waren die Ersten im Ziel und gönnten sich eine Erfrischung.



Schon nach gut 15 Minuten das Signal von Organisator Sven Hindl: Der erste Läufer bog auf den Volksfestplatz ein. Nur die wenigsten dürfte es überrascht haben: Marco Benz (Team Schabmüller) zog einsam seine Spur an der Spitze. Eine Überraschung gab es dann doch: Anders als in den Jahren zuvor gab es keinen Hand-in-Hand-Zieleinlauf mit Michael Lang, sondern eine Solo-Nummer.

Afterparty in der Jurahalle

Es war nicht viel, was Marco Benz nach dem Zieleinlauf sagte. "Der Bauch brennt", presste er zwischen tiefen Atemzügen heraus. Dann nahm er den Zweitplatzierten Christoph Sturm in den Arm, grinste in die Kamera und steuerte in Richtung Jurahalle zur After-Run-Party.

Im Jahr 2010 fand der erste Neumarkter Firmenlauf statt. Seither hat sich das Event etabliert und erfährt Jahr für Jahr größeren Zuspruch. Oberbürgermeister und Schirmherr Thomas Thumann sowie Landrat Willibald Gailler äußerten sich erfreut, dass jedes Jahr so viele Firmenläufer teilnehmen.

Philip Hauck Neumarkter Nachrichten E-Mail