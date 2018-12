Poetry Slam und eine neue Trendsportart im G 6

Neumarkter Haus für Bildung und Kultur präsentiert Programm für 2019 - vor 56 Minuten

NEUMARKT - NEUMARKT — Das G 6 in Neumarkt startet mit einem abwechslungsreichen Programm ins neue Jahr. Es beginnt mit dem Wettstreit der Poeten und geht mit der neuen Trendsportart "Pound" weiter. Rhythmus und Drumsticks sind dazu gefragt.

Michael Jakob, Moderator © Rolf Riedel



Michael Jakob, Moderator Foto: Rolf Riedel



Beim "Poetry Slam" am Donnerstag, 17. Januar, treten unter der Moderation von Michael Jakob verschiedene Slammer auf. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Mehrere Bluesbands – und Musiker treten beim "Bluesfestival" am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr auf. "The Bourbon Blues Band", "The Southern Funk Conspiracy" und "MOJOISM" sind die Gigs des Abends. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Klassiker und Pop-Evergreens

"Popular Music" mit dem Quartett "Goodly & her Goodlingers" gibt es dann am Samstag, 26. Januar. Die Musiker bringen ab 20 Uhr die großen Klassiker und Evergreens der Pop-Ära auf die Bühne im G6.

Abnehmen, fit werden und sich gleichzeitig wie ein Rockstar fühlen. All das versprechen Ana Garcia und ihre Instruktoren bei der ersten Fitness Party im Jahr 2019. Die neue Trendsportart "Pound" findet am Donnerstag, 31. Januar, sowohl um 18 Uhr als auch um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist im G6 erforderlich.

Auch für die Kinder ist im Januar etwas geboten. Am Freitag, 18. Januar kommt das Theater vom Rabenberg und präsentiert das Stück "Der kleine Rabe Socke". Für 14 Uhr und 16 Uhr gibt es noch Karten im Jugendbüro. Für den Kindernachmittag am Freitag, 25. Januar, mit dem Motto "Bunte Taschen" sind noch Plätze frei.

Weitere Informationen und Anmeldung im G 6 unter Telefon: (0 91 81) 50 93 690.

nn