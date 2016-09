Polizei bläst zum Jubiläum der Stadtkapelle Velburg

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens spielt am 24. September das Bundespolizeiorchester

VELBURG - Zur Feier ihres 125-jährigen Bestehens hat die Stadtkapelle Velburg das Bundespolizeiorchester München nach Velburg geholt. Es wird am Samstag, 24. September, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Mittelschule ein Benefizkonzert geben. Zuhörer aus Nah und Fern sind willkommen. Der Erlös geht an die drei Velburger Kindergärten.

Seit 125 Jahren gibt es die Stadtkapelle Velburg. © Foto: privat



Der musikalische Schwerpunkt des Bundespolizeiorchesters liegt in der symphonischen Blasmusik. So werden vorrangig Originalkompositionen für Blasorchester gespielt. Die Formation tritt mit einem zweigeteilten Programm auf: Im einen Teil liegt der Schwerpunkt auf konzertanten Werken, im anderen auf gehobener Unterhaltung.

Weitere Veranstaltungen des Velburger Musikvereins: Am 5. November findet das Kreiskonzert des Nordbayerischen Musikbundes – Kreis Neumarkt in Velburg statt. Daran werden die Stadtkapelle Freystadt, die Marktkapelle Postbauer-Heng, der Spielmannszug Lupburg und die Stadtkapelle Velburg mitwirken.

Ein neues Projekt wagt der Musikverein am 26. November im Jugendheim unter dem altbekannten Motto „Kathrein – stellt den Tanz ein“. Der gebührende Abschluss des Jubiläumsjahres wird mit dem Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche St. Johannes am Sonntag, 4. Dezember, begangen.

nas