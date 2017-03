Polizei denkt über Beschlagnahme von Motorrädern nach

Raser in Bikerszene: Ordnungshüter wollen nicht tatenlos zusehen - vor 29 Minuten

NEUMARKT - Unbelehrbare Raser auf zwei Rädern können in Zukunft nicht sicher sein, ob ihnen die Polizei nicht das Motorrad wegnimmt, um Schlimmeres zu verhindern.

Der Weißmarter-Kurvenkomplex forderte Opfer. Die Maßnahmen der Polizei waren erfolgreich. © Wolfgang Fellner



Der Weißmarter-Kurvenkomplex forderte Opfer. Die Maßnahmen der Polizei waren erfolgreich. Foto: Wolfgang Fellner



Polizeichef Michael Danninger und teils motorradfahrende Experten im Publikum betonten bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2016, dass niemand die Motorrad-Szene insgesamt an den Pranger stellen oder kriminalisieren wolle. Es gehe immer nur um die beratungs- und sanktionsresistenten "Vollgas-Junkies", so Fahrlehrer-Sprecher Manfred Schreiner bei der Präsentation in der Polizeiinspektion.

Diese Motorradfahrer bezeichnete Inspektionsleiter Danninger als "Sorgenkinder": 49 Motorradunfälle mussten die Ordnungshüter im vergangenen Jahr protokollieren. Jeder zweite Crash werde von den Bikern selbst verursacht. Drei der sechs tödlich Verunglückten seien 2016 Motorradfahrer gewesen. "Die Zahlen sind auf einem hohen Niveau und steigen seit zwei Jahren an", sagte Danninger.

Zweifelhafte Attraktion

Der Unfallschwerpunkt Nummer 1 war der Weißmarter-Kurvenkomplex der Bundesstraße 8 zwischen Neumarkt und Deining. Nach dem Ausbau der Bergstrecke seien zwischen August 2015 und Juni vergangenen Jahres bei 20 Unfällen acht Motorradfahrer verletzt und einer getötet worden, bilanzierte der polizeiliche Verkehrsexperte Richard Löhner. Die Kurvenkombination habe unter anderem durch youtube-Videos eine traurige Berühmtheit erlangt und ziehe Unbelehrbare aus dem weiten Umkreis an. Die Verkehrskommission und die Straßenverkehrsbehörden hätten aber sehr schnell reagiert und innerhalb weniger Tage die Kurvenbeschilderung verbessert und Geschwindigkeitsbeschränkungen von 50 beziehungsweise 70 km/h verhängt. Stolz verkündete Richard Löhner: "Seit dem 1. Juli 2016 gab es dort keinen Unfall mehr."

"Einziehung des Fahrzeugs"

Fast 40 Stunden lang hat die Polizei dort Tempokontrollen gemacht und so den Überwachungsdruck erhöht. Und die Ordnungshüter wollen nicht nachlassen, durch Kontrollen die Einhaltung der Verkehrsbestimmungen durchzusetzen. Inspektionsleiter Danninger kündigte auch in der neuen Motorradsaison "Maßnahmen" an. In Einzelfällen könne er sich sogar die "Einziehung des Fahrzeugs" vorstellen, sagte der Polizeichef. Nach Ansicht von Fahrlehrer Schreiner könne man in dem Milieu nur etwas bewirken, "wenn’s wehtut, Geld kostet oder einer zu Fuß gehen muss".

Mit 2366 Unfällen ist im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Neumarkt nach einem Vergleich über zehn Jahre ein Höchststand erreicht. Allerdings gab es einen leichten Rückgang bei den Unfällen mit Personenschäden (339). Dafür ist die Zahl der Kleinunfälle leicht angestiegen.

Trotz der insgesamt "erfreulichen Entwicklung" seien die Senioren ein weiteres "Sorgenkind". Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Älteren von 155 auf 187 angestiegen. Inspektionsleiter Danninger wies allerdings auch auf die statistischen Effekte hin: Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der betagten Verkehrsteilnehmer zu, eine Bevölkerungsgruppe, die mehr und mehr Mobilität zeige. Sind Senioren in einen Unfall verwickelt, dann fällt ihnen zu einem hohen Prozentsatz die Rolle des Verursachers zu (122 von 187). Die Polizei wolle die Betroffenen künftig noch mehr über die Medien, an Infoständen und durch Vorträge in Seniorengruppen erreichen.

Wenn Menschen bei Unfällen schwer verletzt oder getötet werden, dann ist häufig eine Vorfahrtsverletzung vorausgegangen. Der Alkohol als Unfallursache kommt deutlich seltener in den Polizeiakten vor. "Das ist eine sehr positive Entwicklung, da hat es eine Bewusstseinsänderung gegeben", sagte Michael Danninger.

Jeder dritte Unfallflüchtige muss damit rechnen, dass er von der Polizei ermittelt wird. Das geht aus der Verkehrsstatistik hervor, die für 2016 insgesamt 328 Unfälle mit "unerlaubtem Entfernen" ausweist. 202 Fälle seien im vergangenen Jahr nicht aufgeklärt worden. Der Inspektionsleiter appellierte an die aufmerksamen Bürger, der Polizei einschlägige Beobachtungen zu Unfallfluchten mitzuteilen.

Einigermaßen ratlos sind die Wissenschaftler der Unfall- und Verkehrsforschung, warum über die Jahre die Wildunfälle so stark zugenommen haben. Über einen Zeitraum von zehn Jahren ist die Zahl um 48 Prozent angewachsen. Im Einzugsbereich der Neumarkter Polizei waren es im vergangenen Jahr 717 Wildwechsel mit Unfallfolge.

WOLF-DIETRICH NAHR