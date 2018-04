Polizei findet Frauenleiche in Neumarkter Wohnhaus

Spurensicherung nahm Tatort unter die Lupe - Todesursache steht noch nicht fest - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Gegen 18 Uhr ist am Donnerstag in einem Haus in einem Neumarkter Wohngebiet im Stadtsüden die Leiche einer Frau gefunden worden. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

Die Spurensicherung nahm auch die Altpapier-Tonne im Garten unter die Lupe. © Wolfgang Fellner



​Die Kripo in Regensburg hält sich derzeit bedeckt: Ohne Ergebnis der Obduktion, die am Freitagvormittag ansteht, könne man noch gar nichts sagen, hieß es auf Anfrage.

Was bekannt ist: Die Frau, sie soll 50 Jahre alt sein, war tot im Erdgeschoss des Wohnhauses gefunden worden. Die alarmierte Polizei wurde schnell durch Beamte der Kripo und der Spurensicherung verstärkt, die in der Folge den Tatort aufnahmen.

Es gebe derzeit keine Zeichen von äußerer Gewalteinwirkung, war zu hören, damit also auch keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Aufschluss über die Todesursache soll die Obduktion ergeben.

