Polizei Parsberg: Alter schützt vor Torheit nicht

70-Jährige ramponierte gartenzaun und Autospiegel - und fuhr weiter - Alkoholisiert unterwegs - vor 39 Minuten

PARSBERG - Alter schützt vor Torheit nicht: Eine Frau ist in Parsberg mit ihrem Wagen gegen eine Gartenmauer gerumst, danach fuhr sie einem anderen Auto den Spiegel fast ab. Die Polizei stoppte die 70-Jährige und stellte fest, sie hatte zu tief ins Glas geschaut.

Symbolbild Wein © Patrick Seeger / dpa



Gleich zwei Unfälle innerhalb kürzester Zeit legte eine 70-jährige Autofahrerin hin, wobei sie sich um die angerichteten Schäden in keiner Weise kümmerte. Gegen 22.30 Uhr ramponierte sie in der Pfarrer-Knott-Straße in Parsberg zunächst eine Gartenmauer. Nach einem kurzen Blick auf den Schaden setzte sie ihren Weg unbeeindruckt fort.

In der Richard-Wagner-Straße streifte sie wenig später den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW. Die 70-Jährige fuhr auch hier einfach weiter.

Entsprechende Hinweise der Geschädigten führten recht schnell zu der Fahrerin, deren Fahrverhalten von den Beamten auf die Alkoholisierung der Dame zurück zu führen sein dürfte. Sie musste zur Blutentnahme, den Führerschein abgeben und sich um den Schaden von mehreren hundert Euro kümmern. Von der Staatsanwaltschaft wird sie Post bekommen wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

