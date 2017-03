Polizei schreckt potentielle Diebe auf

In der gesamten Oberpfalz gab es verstärkt Kontrollen - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Fahnder, Ermittler, Zivilbeamte und Beamte der Bundespolizei haben am Samstag, 11. März, in der gesamten Oberpfalz mobile und stationäre Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Die Sonderkontrollen, welche in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20 Uhr in der Oberpfalz durchgeführt wurden, standen unter der Leitung der Kriminalpolizeiinspektionen in Amberg, Regensburg und Weiden sowie den Dienststellen mit Fahndungsaufgaben in Furth i. Wald, Waidhaus und Waldsassen.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften überprüften in stationären und mobilen Kontrollen im grenznahen Bereich und auf Durchgangsstraßen Personen und Fahrzeuge. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem Zügen und auf bekannten Routen, die zu Fuß von Straftätern genutzt werden, achteten die Einsatzkräfte besonders auf potentielle Einbrecher und Diebesgut.



Dabei stellten die kontrollierenden Beamten in einem Fall geringe Mengen verschiedener Betäubungsmittel sicher. Eine Person führte eine Stahlrute und einen Elektroschocker mit sich, welche nach dem Waffengesetz als verbotene Gegenstände eingestuft sind und deswegen eingezogen wurden. Die Fälschung eines Führerscheines stellten die geschulten Augen der Fahnder fest, auch dieser wurde als Beweismittel sichergestellt. Fünf Autofahrer lenkten ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln und zwei Kraftfahrer mussten ihr Vehikel abstellen, weil sie es ohne Fahrerlaubnis steuerten.



Neben den festgestellten Straftaten darf die präventive Wirkung der Sonderkontrollen auf potentielle Täter nicht aus dem Auge verloren werden. Rechtsbrecher, die sich in der Oberpfalz bewegen, müssen jederzeit und auf allen Verkehrswegen, insbesondere im grenznahen Raum, damit rechnen, durch die Oberpfälzer Polizei kontrolliert zu werden.

