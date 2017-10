Polizeiorchester spielt in Neumarkter Residenz

Erlös des Konzertabends am 15. Oktober geht an die Diakoniestiftung "Lebenswert" - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Sonntag, 15. Oktober, lädt die Stiftung "Lebens-wert" der Diakonie Neumarkt und das Polizeiorchester Bayern zu einem Benefizkonzert in den Neumarkter Reitstadel ab 19 Uhr.

Das renommierte Polizeiorchester Bayern kommt am 15. Oktober zu einem Konzert nach Neumarkt in den Reitstadel. Der Erlös wird an die Stiftung „Lebenswert“ der Neumarkter Diakonie gespendet und soll für die Arbeit in den Seniorenheimen verwendet werden. © Foto: Tobias Epp



Unter dem Titel "Zauberhafte Hörgeschichten in Blau" können sich musikbegeisterte Besucher auf einen vielfältigen Abend freuen.

Die musikalische Bandbreite des Polizeiorchesters reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik.

Das sinfonische Blasorchester spielt unter der Leitung von Chefdirigent Johann Mösenbichler ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen und modernen Werken von Johann Strauß bis Hans Zimmer.

Neben der berühmten Filmmusik aus "Fluch der Karibik" steht als Hauptwerk "Of sailors and whales" von W. Francis McBeth auf dem Programm. Der zeitgenössische Komponist widmet dieses Werk in fünf Sätzen dem berühmten Roman Moby Dick.

Solistische Höhepunkte setzen die Mezzosopranistin Kerstin Eder, die europaweit in Konzertsälen und Opernhäusern auftritt.

Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei und wurde 1951 gegründet.

Aus ursprünglich 30 Polizisten entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein konzertantes Blasorchester mit 45 studierten Berufsmusikern.

Der Erlös des Konzertabends wird an die Diakoniestiftung "Lebenswert" gespendet und kommt der besonderen Begleitung von Betagten in den Neumarkter Seniorenheimen der Diakonie zugute.

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro gibt es in der Tourist-Information der Stadt Neumarkt in der Rathauspassage und an der Abendkasse zu 20 Euro.

nn