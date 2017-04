Polizeisperre durchbrochen: Haftbefehl gegen Traktorfahrer

WÖLSENDORF - Selbst eine Straßensperre mit zwei Streifenwagen konnte ihn nicht stoppen: Ein 45-Jähriger floh am Freitag im oberpfälzischen Wölsendorf (Landkreis Schwandorf) mit einem Traktor vor der Polizei - bis die Beamten schossen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes.

Der 45-Jährige durchbrach mit seinem Traktor eine Polizeisperre - und gefährdete damit das Leben der Beamten. Foto: News5/Raum



Es begann mit einer gewöhnlichen Polizeikontrolle - und eskalierte dann völlig: Ein Traktorfahrer lieferte sich am Freitag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die hatte Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit, doch der 45-Jährige flüchtete.

Mehrere Streifenwagen verstellten dem Mann den Weg, der jedoch mit seinem Traktor die Straßensperre durchbrach. Dabei gefährdete er das Leben der Polizisten, so zumindest sieht es die Staatsanwaltschaft Amberg. Die erließ am Samstag einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der 45-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft sieht "das Mordmerkal zur Verdeckung einer Straftat als erfüllt an", heißt es in einer Pressemitteilung.

Gestoppt werden musste der Traktorfahrer durch Schüsse. Zuvor versuchten mehrere Streifen den Mann mit Pfefferspray und Schlagstöcken zu stoppen. Durch die Schüsse wurde der Mann am rechten Unterschenkel verletzt, wenig später wurde er von Beamten au feiner Wiese am Ortsrand von Wölsendorf überwältigt.

