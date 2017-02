Polizisten schlagen Raser die Seitenscheiben ein

Mann flüchtete mit seinem Golf mit 160 km/h durch Postbauer-Heng - vor 5 Stunden

NEUMARKT - Eine filmreiche Verfolgungsjagd lieferte sich ein 29-Jähriger bei Neumarkt. Erst raste er mit seinem Golf mit Tempo 160 davon. Als der Mann den Wagen nach etwa 15 Kilometern stoppte, blieb er hinter verschlossener Autotür sitzen. Dann klirrte es.

Am Donnerstag gegen 21 Uhr wollten Polizisten in Pölling einen Autofahrer kontrollieren. Der 29-Jährige ignorierte das Anhaltesignal und gab Gas. Der rasante Fahrer befuhr in Postbauer-Heng mit seinem Golf die B 8 mit einer Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h.

In Oberferrieden stoppte er das Auto kurz, ließ das Streifenfahrzeug herankommen und fuhr winkend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Nürnberg davon. In Burgthann wurde der Golf-Fahrer in seinem Pkw sitzend angetroffen.

Der Mann weigerte sich, das Fahrzeug zu verlassen. Nachdem zwei Seitenscheiben eingeschlagen wurden, konnte der Pkw-Schlüssel ergriffen und das Fahrzeug geöffnet werden. Der Mann ließ sich widerstandlos festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die vorläufige Fahrlizenz sichergestellt.

Personen, die durch das Fahrverhalten des Beschuldigten einen Schaden erlitten haben, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf., Tel. 09181 / 4885-0, in Verbindung setzen.

hoe