Pollanten: Holzrücken um die Wette

Einsteiger und Fortgeschrittene messen sich am Sonntag in Präzision - vor 13 Minuten

BERCHING/POLLANTEN - Am Sonntag, 2. April, beginnt um 9 Uhr auf dem Turniergelände des 1. Vorsitzenden des Pferdezuchtvereins Jura, Hans Luber, ein Holzrückwettbewerb.

Pferde, die Holz exakt bis zu vorgegebenen Haltepunkten ziehen, darum geht es beim Holzrückewettbewerb in Pollanten am kommenden Sonntag. © Archivfoto: Anton Karg



Pferde, die Holz exakt bis zu vorgegebenen Haltepunkten ziehen, darum geht es beim Holzrückewettbewerb in Pollanten am kommenden Sonntag. Foto: Archivfoto: Anton Karg



Los geht es mit dem Wettbewerb für "Einsteiger" und für Ponys, anschließend werden die "Pferdeknechte" und deren Rösser in der Kategorie "Fortgeschrittene" bewertet; zunächst die Einspänner, dann die Zweispänner. Der Parcours wird von leicht bis schwierig aufgebaut.

Die Bestwertung erhalten Ross und Fuhrmann, wenn sie den Parcours ohne Fehler und in einer Zeit um die drei Minuten schaffen. Und das wird nicht ganz leicht, so die Ausrichter um Hans Luber. Denn auf freistehenden Holzriegeln werden zum Beispiel Tennisbälle gelegt, die bei leichter Berührung durch das Tier oder den Baumstamm, den das Pferd zieht, herunterfallen. Oder ein Stamm muss exakt an einem vorgegebenen Haltepunkt transportiert werden. Fehlerpunkte gibt es dann auch, wenn die Markierung wenige Zentimeter verfehlt wird.

Eine weitere Schikane: der Vierbeiner muss den Baumstamm auch mal über ein Hindernis, zum Beispiel einem am Boden liegenden massiven Rundling, befördern. Allein der querliegende Baumstamm bedeutet für das feinfühlige Tier bereits ein großes Hindernis. Dann muss das Tier durch ein "Dickicht" oder zwischen zwei Holzstapeln hindurch manövriert werden.

Die Teilnehmer im vorigen Jahr kamen aus der Region, aus Ober- und Niederbayern, aus Mittel- und Unterfranken, und auch aus Thüringen und Österreich, mit dabei hatten sie ihre Vierbeiner verschiedener Rassen.

Die Zuschauer werden auch heuer wieder Süddeutschen Kaltblutpferden, Schwarzwälder Füchsen, Haflingern, Norikern (aus Österreich), Tinkers (Irish Tinker oder Gypsy Cob) und auch einigen Kleinpferden bei der Arbeit zuschauen können.

Außerdem gibt es einen Flohmarkt, bei dem sich Pferdefreunde mit allem "Rund ums Pferd" eindecken können. Nach der "Arbeit" gibt es für die Tiere reichlich Heu und für die Pferdebesitzer beziehungsweise deren Knechte eine deftige Brotzeit im Almstüberl der Familie Luber.

kaa