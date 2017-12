Pollantens Tischtennisspieler forderten Nationalspieler heraus

BERCHING/POLLANTEN - Der Tischtennis-Nationalspieler Gilton Chebile aus Uganda war am Sonntag zu Gast beim SC Pollanten. Jugendliche und Erwachsene der Vereins-Abteilung ließen es sich natürlich nicht nehmen, gegen solch einen hochkarätigen Trainingspartner anzutreten.

Starter Besuch: Gilton Chebile (Mitte) spielt in der Tischtennis-Nationalmannschaft von Uganda. Links neben dem Trainingsgast steht SCP-Abteilungsleiter Harald Schwarz. © Foto: Anton Karg



Beim Einspielen ging es noch gemütlich zu, doch im "Wettkampfmodus" kam die Klasse des Gastes zum Vorschein. Gilton Chebile spielt in der Nationalmannschaft von Uganda, da ist es für die Pollantener Spieler schon richtig schwierig, mithalten zu können. Abteilungsleiter Harald Schwarz meinte hierzu: "Allein die Feinfühligkeit und Platzierung seiner Aufschläge ist beeindruckend."

Gilton Chebile kommt ursprünglich vom Verein "Mbale Table Tennis Tigers" aus Uganda. Dieser Verein ermöglicht Kindern aus den Slums kostenlos Tischtennis spielen zu lernen.

Dadurch gelingt es Kindern immer wieder, der Spirale der Armut zu entkommen: Auf Tischtennisturnieren können sie sich Preisgelder erspielen, womit sie zum Beispiel den Schulbesuch finanzieren. Davon hat auch Gilton Chebile profitiert, der inzwischen sein Abitur gemacht hat.

Der SC Pollanten will Gilton Chebiles Heimatverein unterstützen und hat fleißig Spielmaterialien (Beläge, Hölzer) gesammelt, damit die Kinder in dem zentralafrikanischen Land Tischtennis spielen können. Der langjährige Förderer der Mbale Tigers, Luitpold Fuchs vom TTV Beratzhausen, wird sie nach Uganda senden. Durch ihn ist auch der Trainingsbesuch in Pollanten zustande gekommen.

Jetzt benötigen die Tigers nur noch einen neuen Betonfußboden in der Trainingshalle. Der SCP wird in der anstehenden Abteilungsweihnachtsfeier eine Spendenbox aufstellen, um dazu etwas beizutragen. Schwarz: "Wir freuen uns jedenfalls auf ein erneutes Zusammentreffen."

