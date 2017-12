Pölling: Christkind und Engel sorgten für Lacher

NEUMARKT/ PÖLLING - Kaum ein anderer Weihnachtsmarkt in den Ortsteilen von Neumarkt hat solch eine lange Tradition wie der in Pölling: Zum 19. Mal hat gestern das dortige Christkind die Minibudenstadt vor der Kirche St. Martin eröffnet.

Alle Augenpaare schauten auf sie: Christkind Lisa (mit silbernem Haarband) und seine vier Engel. © Foto: Günter Distler



Die Messe war vorüber, die Gottesdienstbesucher aus dem Kirchenschiff geströmt, da formierte sich vor dem Portal schon der rund 30-köpfige Männgergesangverein Pölling.

Bereits vor dem ersten Lied waren Christkind Lisa und seine vier Engel auf das Podest mit den Mikrofonen gestiegen. Dass es auch die Himmelsboten frieren kann, zeigten die dicken Schneeanzüge und Winterstiefel, die unter den Engelskleidchen hervorspitzten.

Moonboots angezogen

Das Christkind selbst setzte sogar auf die ganz dicke Variante und trug zum silbernen Kleid dick aufgeplusterte Moonboots – kalte Füße: Fehlanzeige.

Nach vielen Worten von Organisatorin Christa Rupp und Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger (in Vertretung für den Oberbürgermeister), schauten alle Besucher auf Lisa und ihre Begleiterinnen Leo, Lilo, Valentina und Lena.

Mit einem Gedicht eröffnete das Christkind den Markt und auch die Engel kamen zu Wort: Sie erzählten in Reimen, was sie sich auf dem Markt kaufen wollen.

Lustiges Gedicht

Die Lacher hatten die Kinder auf ihrer Seite, insbesondere als Engelein Valentina sagte "Ich möchte eine Bratwurst essen" und Engel Lena ergänzte: "Genau, dann brauchen wir kein Mittagessen." "Priiima", lobte anschließend eine junge Frau mit einem kleinen Mädchen auf dem Arm den Auftritt der himmlischen Schar.

Extra die Haare gemacht

Auch zwei weitere Papas zeigten sich stolz über den Auftritt. Zuvor hatte der eine dem anderen von den Vorbereitungen seines Engels berichtet: "Wir haben extra für den Auftritt die Haare gewellt."

Für Locken oder Kostüme hatten die meisten Kinder jedoch keine Augen: Sie hingen gebannt an den Lippen des Christkindes, auch die sechsjährigen Zwillinge Felix und Simon.

Einen Wunschzettel hatten die beiden Jungs für die Himmelsboten nicht dabei. "Den müssen wir erst noch schreiben", sagte Felix.

Wünsche in den Himmel gerufen

Sein Bruder Simon hat ihn unterdessen schon im Kindergarten angefertigt. "Und erzählt, dass er dort all seine Wünsche schon ganz laut in den Himmel gerufen hat, damit ihn das Christkind ja nicht vergisst", berichtete die Mama der beiden Jungs.

Nach dem Auftritt des Christkindes und der langen Zeit in der Kälte wollten sich die Zwillinge mit ihrer Mama erst einmal aufwärmen. Für sie und alle anderen Besucher hatten die Engel zwar keine Heizung, dafür aber einige Süßigkeiten dabei.

Und während die Kinder naschten, durchstöberten die Eltern das Angebot der hiesigen Vereine.

Den ganzen Tag lang boten diese noch ihre Sachen an oder beteiligten sich am Rahmenprogramm in der Kirche oder in der Bücherei im alten Schulhaus.

