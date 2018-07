Pölling feierte Jubiläum mit bissigem Musikkabarett

NEUMARKT - Statt in den sich verfinsternden Mond schauten sich rund 400 Gäste lieber den Auftakt zum Pöllinger Festwochenende an: Der Ort, seit dem Jahr 1972 Stadtteil von Neumarkt und vorher selbständiges Dorf, feiert heuer seinen 950. Geburtstag mit spritzig-frechem Musikkabarett mit Hans Well und den Wellbappn.

Vom Pöllinger Bürgerhaus über Flächenfraß: Mit viel guter Laune und guter Musik, frechen Sprüchen und scharfzüngigen Texten machten Hans Well und die Wellbappn beim Jubiläumsfest Station. © Foto: Franz Xaver Meyer



Zuvor zapfte OB Thomas Thumann als Schirmherr der Jubiläumsfeierlichkeiten im Festzelt am Dorfplatz das erste Fass des Festbieres mit dem legendären Namen "Pöllinger Schwengel" an, das die Glossner-Brauerei eigens zum Fest kreiert hatte. "Weniger als zehn Schläge", hoffte das Stadtoberhaupt, bevor es zum Schlegel griff. Schließlich waren es nur drei, bis der Gerstensaft floss.

Der OB lobte die Ehrenamtlichen und besonders Richard Graf als Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins, der sich in besonderer Weise um die Veranstaltungen das ganze Jahr über kümmert. Der Männergesangverein (MGV) Pölling unter der Leitung von Hans Rupp begleitete den Anstich mit Trinkliedern, bevor MGV-Vorsitzender Johann Paulus Hans Well und die Wellbappn ankündigte.

Vater Hans Well, noch gezeichnet von einer kaum überstandenen Sommergrippe, hatte seine drei längst erwachsenen Kinder Tabea, Sarah und Jonas im "Gepäck". Alle drei, die derzeit studieren, sind vom Familienbazillus Musik infiziert und bringen ihre Talente mit verschiedenen Musikinstrumenten und Gesang ein.

Seit der Auflösung der Biermösl Blosn hat sich Hans Well auf dem Kabarettsektor mit seinem Nachwuchs etabliert. Vater Hans Well kümmert sich um die bissigen, spitzzüngigen Texte und hat sich natürlich vor dem Auftritt auch in Pölling schlau gemacht, was man hier so alles aufs Korn nehmen kann. Das ist zum einen das Bürgerhaus. "Pölling ist dort, wo man den Kindern die Ewigkeit so erklärt, des is dann, wenn endlich amoi des Bürgerhaus baut werd", witzelte Hans Well.

Drei Schläge brauchte OB Thumann, um das erste Fass „Pöllinger Schwengel“ anzuzapfen. © F.: Meyer



Nicht einmal einen Architekten gebe es dafür. Die Besitzverhältnisse sind in Pölling sehr einfach geregelt. "Ma hert, dass des, wos net am Sixn seins is, am Wackerl gehert", wusste Hans Well und erntete viele Lacher dafür.

Der Goofy, Spitzname für Richard Graf, würde immer gegen Thumann verlieren und Heidi Rackl möchte unbedingt in den Bezirkstag, aber sie muss hier erst gegen Thomas Thumann gewinnen. Das Internet sei in Pölling noch langsamer als die Sprache. "Aber der oberpfälzische Dialekt ist der Erotischste auf der ganzen Welt", machte Hans Well Komplimente, unterstützt von den Töchtern auf der Geige und dem Akkordeon. Sohn Jonas blies auf der monströsen Tuba und spielte den Kontrabass.

Hans Well und die Wellpappn zogen aber nicht nur die Pöllinger auf, sie griffen viele aktuelle politische Themen auf von Seehofers Eiertänzen bis zu Söders Machtgelüsten. Sie wiesen auf die Folgen des Klimawandels hin. "Hamburg liegt dann in der Nordsee und vor Salzburg stehen 10 Millionen Einwohner aus dem überfluteten Bangladesh", warnte Well mit drastischen Beispielen.

Die Missstände sehen die Wells auch zuhause und führen dazu Olching an, das überall sein könnte. Das Einerlei der Einkaufswüsten und die Lärmschutzwände, die Flächenversiegelung seien austauschbar – das Lachen blieb hier dem Publikum im Halse stecken.

Auf das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft dichtete Hans Well ein satirisches Klagelied. "Das war auf dem Niveau des SV Pölling." In einer verballhornten, auf Lateinisch gehaltenen Litanei zog Hans Well noch einmal über die Machenschaften der CSU her. Die Töchter begaben sich dazwischen auf die Suche nach einem Traummann. Keiner erfüllte aber ihre Bedingungen. Der eine ist in der FDP, der andere hat einen Hund, ja, und der Dritte ist Oberpfälzer.

Mit viel Applaus wurde das Gesangskabarett von den Pöllingern verabschiedet. Zwei Tage später wartete der Auftritt beim Bardentreffen in Nürnberg. "Die Atmosphäre war hervorragend und das Feedback des Publikums war sehr positiv", freute sich Stadtrat Richard Graf als Vorsitzender des Heimat-und Kulturvereins nach dem Event — ein gelungener Auftakt für das Wochenende, das den Höhepunkt des Festjahrs markierte (siehe Bericht oben).

