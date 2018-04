Pölling freut sich auf Gäste aus Nah und Fern

Programm der Feierlichkeiten zum 950-jährigen Bestehen — Großes Festwochenende vom 26. bis 29. Juli - vor 13 Minuten

NEUMARKT - Vor 950 Jahren, im Jahr 1068, wurde Pölling erstmals urkundlich erwähnt. Das Jubiläumsjahr hat schon gut begonnen und viele Helfer in den örtlichen Vereinen sorgen dafür, dass es auch gut weitergeht. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das große Festwochenende am Dorfplatz im Juli.

Die Verantwortlichen mit OB Thomas Thumman bei der Programm-Vorstellung. © Foto: André De Geare



OB Thomas Thumann, der die Schirmherrschaft für die Feierlichkeiten übernommen hat, freut sich schon auf ein "tolles Jubiläum, bei dem Pölling die Neumarkter und auch auswärtige Gäste willkommen heißt". Dies werde die Stadtteilidentität fördern, sagte er bei der Programmvorstellung im Rathaus.

"Wir müssen schließlich schon für die 1000-Jahr-Feier üben", scherzte Richard Graf, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins. Das Besondere an der 950-Jahr-Feier sei, dass über das ganze Jahr hinweg alle Vereine eingebunden sind und Angebote aus allen Bereichen machen.

Seit zwei Jahren am Vorbereiten

Das Organisationsteam treffe sich bereits seit zwei Jahren, berichtete Johann Paulus, Vorsitzender des Gesangvereins Pölling. Jetzt gehe es darum, für die Veranstaltungen zu werben. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich das große Festwochenende vom 26. bis 29. Juli. Auf dem Dorfplatz in der St.-Martin-Straße wird ein großes Festzelt stehen. Dort wird bereits am Donnerstagabend die "Best of Band" mit Pop und Rock vor allem die Jugend unterhalten.

Am Freitag gibt es Musikkabarett mit "Hans Well und die Wellbappn". Der Samstagnachmittag beginnt mit einem Schafkopfrennen. Abends von 18 bis 24 Uhr heißt das Motto "Pölling singt und musiziert" mit den Maierbachsängerinnen, der Pöllinger Stubenmusi, "Jeder gegen Jeden", dem Gesangverein Pölling, "De Andern" und "Good News".

Umzug zur Kirche

Am Sonntag formiert sich ein Kirchenzug zum Festgottesdienst in St. Martin, anschließend ist Frühschoppen mit Festansprachen und Unterhaltung mit der Big Band des nordbayerischen Musikbundes. Um 14 Uhr startet ein Sternmarsch mit sechs Blaskapellen aus Pölling, Neumarkt, Thannhausen, Velburg, Seligenporten und Freystadt zum Festzelt, die am Dorfplatz einen Gemeinschaftschor bilden werden.

Im Festzelt unterhalten dann der Kindergarten, die Stadtkapelle Velburg, die Grundschule Pölling, die Werkvolkkapelle Neumarkt und die Blaskapelle Pölling. Christa Rupp, 1. Vorsitzende der Eine-Welt-Schatzkammer, machte auf die zweibändige Stadtteilchronik aufmerksam, die Stadtarchivar Frank Präger schreibt. Im ersten Buch, das voraussichtlich Ende 2018 erscheint, wird es um alte Anwesen mit Hausnamen gehen. Der zweite Band beschäftigt sich mit den Themen Gemeinde, Krieg, Kirche, Kindergarten, Schule und bekannte Pöllinger Persönlichkeiten und soll zum Hochzeitsalleefest am 3. Juni erscheinen.

Zudem gibt es als weiteres Highlight eine Ausstellung "950 Jahre Pölling" im Stadtmuseum mit zahlreichen Exponaten aus dem Stadtteil. Die Schau wird am 7. Juni um 19 Uhr eröffnet und bis zum 28. August zu sehen sein.

Eingebunden ist natürlich auch die Freiwillige Feuerwehr Pölling, die heuer am 6. Mai den Florianstag ausrichtet, zu dem alle Freiwilligen und Werksfeuerwehren der Region eingeladen sind. "Wir erwarten bis zu 150 Feuerwehren", kündigt der 1. Vorsitzende der FFW Pölling, Martin Rupp, an. Auch hier wird es vor der heiligen Messe einen imposanten Kirchenzug geben, begleitet von fünf Blaskapellen.

Anschließend ist Frühschoppen im Feuerwehrhaus. Nachmittags ist Tag der offenen Tür mit Musik, Schauübungen, Fahrzeugschau, einem Löschhaus für Kinder und Verpflegung. Dabei wird Festwirt Reinhard Gschrey erstmals das halbdunkle Festbier von der Brauerei Glossner mit dem geschichtsträchtigen Namen "Pöllinger Schwengel" ausschenken. Es wird zudem in den Getränkemärkten zusammen mit einem Pöllinger Bierglas angeboten.

Historische Bilder wie dieses werden anlässlich der 950-Jahr-Feier auch bei der Sonderausstellung im Stadtmuseum zu sehen sein, die am 7. Juni eröffnet wird. Zudem wird es eine Stadtteil-Chronik in zwei Bänden geben. © Foto: Johann Paulus



Auch der Sportverein Pölling hat einiges zu bieten im Jubiläumsjahr. Er richtet vom 29. Juni bis 1. Juli die Fußballstadtmeisterschaft mit allen Stadtvereinen aus. Am 6. Juli findet ein großes Jugendmasters mit circa 90 Mannschaften und 1000 Spielern statt. Natürlich werden auch die WM-Spiele im Festzelt übertragen.

Weitere Veranstaltungen folgen

Der Obst- und Gartenbauverein Pölling gestaltet das Hochzeitsalleefest am 3. Juni und eine Sitzweil mit Heimatpfleger Rudi Bayerl am 16. November. Die Eine-Welt-Schatzkammer veranstaltet ein Eine-Welt-Festival für sechs- bis zwölfjährige Kinder am 22. September.

Die Pfarrei St. Martin konnte die Regensburger Domspatzen für ein Konzert am 8. Dezember gewinnen. Der nächste Termin ist das Jubiläumskonzert der Blaskapelle Pölling am 21. April im Reitstadel.

ZEinen Überblick über alle Termine des Jubiläumsjahres gibt es unter: www.poelling.bayern Dort können auch Karten für "Hans Well und die Wellbappn" reserviert werden.

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail