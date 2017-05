Pölling: Hecke stand in Flammen

Kurze Aufregung ohne größeren Schaden - vor 26 Minuten

NEUMARKT - Aufregung in der Hagenstraße in Pölling: Die Hecke in einem der Gärten stand in Flammen.

Die Neumarkter Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: Wolfgang Fellner



Die alarmierte Neumarkter Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle: Kurz darauf hieß es schon „Flammen gelöscht“.

Größerer Schaden ist dem ersten Augenschein nach nicht entstanden, die Ursache des Feuers war bisher nicht zu erfahren. Auch eine Polizeistreife war vor Ort und ermittelte.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail