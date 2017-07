Pölling ist für das Jugendmasters gerüstet

17. Auflage des Turniers geht von Freitag bis Sonntag über die Bühne

NEUMARKT/PÖLLING - Ab heute füllt sich die Zeltstadt mit Leben und das Pöllinger Jugendmasters beginnt: Es ist wohl eines der größten Fußball-Jugendturniere Deutschlands, das der SV Pölling bis einschließlich Sonntag ausrichten wird.

Ab heute füllt sich die Zeltstadt mit Leben und das Pöllinger Jugendmasters beginnt. Foto: SV Pölling



Am Wochenende werden mehr als 4000 Besucher auf dem Gelände in der Sportheimstraße erwartet. Rund um die Sportanlage entsteht ein riesiges Zeltlager, wo die aktiven Jungs und Mädchen schlafen werden. Im Turnier greifen von der U 7 bis zur U 15 neun verschiedene Altersgruppen ins Geschehen ein – heuer sind 70 Mannschaften am Start.

Es werden 280 Spiele ausgetragen, die von mehr als 50 Schiedsrichtern geleitet werden. Doch auch neben dem Fußball sind einige Möglichkeiten für die Sportler geboten.

Hierzu zählen neben dem freien Eintritt ins Freibad verschiedenste Attraktionen wie der Rocky Mountains Adventure Park, das beliebte Bullriding sowie abends jeweils Spieler- und Betreuerparty. Dieses Mammutturnier ist nur dank über 250 Helfern und der finanziellen Hilfe von Sponsoren zu bewerkstelligen.

