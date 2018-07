Pölling zündet ein Feuerwerk der Blasmusik

Festwochenende zur 950-Jahr-Feier — Sternmarsch der Kapellen - vor 43 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Von Donnerstag, bis Sonntag, 26. bis 29. Juli, steigt in Pölling das Festwochenende zur 950-Jahr-Feier. Das Organisationsteam hat ein Programm für Jung und Alt zusammengestellt.

Die Organisatoren des Festwochenendes stehen bereits in den Startlöchern. Sie freuen sich auf die Gäste aus Pölling und der Umgebung. © Foto: Heimat- und Kulturverein Pölling



Die Vorstände des Heimat- und Kulturvereins, Richard Graf und Johann Paulus, freuen sich auf die Gäste aus Pölling, aus der Stadt Neumarkt aus allen Stadtteilen und aus dem Umland. Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr im Festzelt auf dem Dorfplatz neben der Kirche mit der Party Band "Best of Band". Am Freitag um 20 Uhr wird hochklassiges Kabarett mit Hans Well und seinen Wellbappn geboten. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr.

Weiter geht es am Samstag um 14 Uhr mit einem hochdotierten Schafkopfrennen. Für 18 Uhr lädt das Organisationsteam aller Pöllinger Vereine zu einem bunten Abend unter dem Motto "Pölling singt und musiziert". Die Gruppen "Jeder gegen Jeden", die "Maierbachsängerinnen", die "Pöllinger Stubenmusi" die Gruppe "Good News", der Gesangverein Pölling und die in Neumarkt beliebte und bekannte Musikgruppe "De Andern" bestreiten das Musikprogramm. Als Überraschungseinlage ist ein Auftritt der "Pöllinger Feierwehrkapelln" geplant.

Anwohner um Mithilfe gebeten

Am Sonntag startet um 9.30 Uhr der Kirchenzug mit 22 Gruppen und zwei Blaskapellen an der Einmündung der Marienbader Straße in die Hauptstraße. Der Zug wird ab 9 Uhr in der Marienbader Straße aufgestellt. Die Anwohner werden gebeten, den Weg des Kirchenzuges von der Hauptstraße in die St. Martin Straße zu schmücken.

Nach dem ökumenischen Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Martin erwartet die Besucher im Zelt ein bunter Frühschoppen mit der Big Band des nordbayerischen Musikbundes. Um 14 Uhr startet ein weiterer Leckerbissen: Sechs Blaskapellen (Blaskapelle Pölling, Werkvolkkapelle Neumarkt, Blaskapelle Thannhausen, Stadtkapelle Velburg, Dorfmusik Seligenporten, Stadtkapelle Freystadt) ziehen aus drei Richtungen zum Festplatz und geben dort einen Gemeinschaftschor. Das weitere Nachmittagsprogramm im Festzelt übernehmen der Kindergarten, die Blaskapelle Thannhausen, die Grundschule Pölling, die Werkvolkkapelle Neumarkt und die Blaskapelle Pölling.

An allen Tagen wird sich das Team vom Festwirt Gschrey im Zelt und in der Bar darum kümmern, dass keiner Hunger und Durst leiden muss. Vor der alten Schule wartet ein kleiner Rummel auf die Kinder und sonstigen Leckermäuler. Es gibt ausgewiesene Parkplätze an der Straße Münchshof nahe am Festplatz (Anfahrt vom Bahnhof kommend links beziehungsweise von der Hauptstraße über die Siegfriedstraße und die Marienbader Straße hoch zur Jägerstraße und über die Siedlerstraße).

