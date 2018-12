Pöllinger besuchen Weihnachtsmarkt bei jedem Wetter

Christkind erhielt wegen des Dauerregens für seinen Prolog Kirchenasyl - vor 40 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Das war noch nie da: Zum ersten Mal in den 20 Jahren der Pöllinger Weihnachtsmarkt-Historie hat das Christkind mit seinen Engelchen den Prolog in der Kirche St. Martin aufgesagt.

Diese Kerze löscht selbst der stärkste Regen nicht: Weihnachts-Deko aus Holz macht sich bei jedem Wetter gut. © Foto: Günter Distler



Nicht vor, sondern in der Kirche sagten das Pöllinger Christkind und seine vier Engelchen den Prolog auf. © Foto: Günter Distler



Angesichts des Dauerregens hatte Pfarrer Albert Ott den Himmelsboten Asyl geboten, was mindesten ebenso dankbar von den Zuhörern angenommen wurde. Der Gesangsverein Pölling sang weihnachtliche Weisen, dann eröffneten die Kinder fünf Kinder den Weihnachtsmarkt.

Vor dem Kirchentor versuchte man das Wetter zu ignorieren. Die Stände und Buden hatten die Vereine und anderen Anbieter wasserfest gemacht. Die mit Regenschirmen bewaffneten Besucher schlenderten dazwischen herum, ließen sich einen Glühwein schmecken, schauten beim OGV mit seinen Marmeladen vorbei oder kauften Holzdeko.

Für ein Mittagessen war es manchen war allerdings auch im Zelt zu feucht, sie ließen sich ihre Portion gegrilltes Spanferkel in eine Tupperdose mitgeben.

Der Pöllinger Weihnachtsmarkt ist mit seinen 20 Jahren der älteste nur von den örtlichen Vereinen und Einrichtungen getragene Weihnachtsmarkt im Neumarkter Stadtgebiet.

"So etwas habe ich in der ganzen Zeit noch nicht erlebt", sagte einer der Helfer. Dabei war man am Samstag beim Aufbau noch in Schwitzen gekommen.

