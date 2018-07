Pöllinger feierten heiße Geburtstagsparty

Festwochenende zum 950-jährigen Bestehen mit hohen Temperaturen und jeder Menge guter Laune

NEUMARKT/PÖLLING - Der Sommer feierte mit, als Pölling seinen großen runden Geburtstag beging. So fielen die Grußworte etwas kürzer aus als an kühleren Tagen üblich. Gegen den Durst hatte die Glossner Brauerei den Pöllinger Schwengel parat, und zum Auftakt am Freitagabend sangen und spielten Hans Well mit den Wellbappn — und hatten auch lokale Witze parat.

Gemeinsam zogen die Pöllinger Vereine sowie Abordnungen von Kindergarten und Schule zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, einem der Höhepunkte am Festwochenende zum 950. Geburtstag des Ortes. © Foto: Siegfried Mandel



Gemeinsam zogen die Pöllinger Vereine sowie Abordnungen von Kindergarten und Schule zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, einem der Höhepunkte am Festwochenende zum 950. Geburtstag des Ortes. Foto: Foto: Siegfried Mandel



So war die Sache mit dem Bürgerhaus und der Genehmigung am Festwochenende immer wieder Thema. In den Worten Hans Well: "Pölling ist dort, wo man den Kindern die Ewigkeit so erklärt, des is dann, wenn endlich amoi des Bürgerhaus baut werd." Auch die beiden Pöllinger Heidi Rackl, stellvertretende Landrätin, und Stadtrat Richard Graf hauten in diese Kerbe, als sie einen Spaten an den OB überreichten: So ist die entscheidende Zutat zum ersten Spatenstich zumindest schonmal vorhanden, scherzte Richard Graf.

Aber die Freude übers Jubiläum kam auch nicht zu kurz, mit Party und viel Musik und einem Schafkopfrennen am Samstag. Abends dann übernahmen die Maierbachsängerinnen, die Pöllinger Stubenmusi, Jeder gegen Jeden, der Gesangverein Pölling, De Andern und Good News die Bühne.

Der Sonntag begann mit dem Festzug zum Gottesdienst, weiterer Höhepunkt war der Sternmarsch der Blaskapellen. Berichte auf S. 27. mehr Bilder: nordbayern.de/neumarkt

kay