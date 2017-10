Pöllinger gingen zu Erntedank auf Himmelfahrt

Am "Tag der offenen Baustelle" konnte man mit Außenaufzug auf den Turm der Kirche St. Martin hochfahren - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Lange Schlangen bildeten sich vor der Kirche St. Martin in Pölling. Alle wollten beim "Tag der offenen Baustelle" mit dem Außenaufzug auf den Turm hochfahren und den Fortschritt der Sanierungsarbeiten begutachten.

Das ließen sich die Pöllinger nicht entgehen: Hoch oben im Turm der Martinskirche ließen sie sich von Architekt Hubert Distler über den Fortgang der Sanierungsarbeiten informieren. © Foto: André De Geare



Das ließen sich die Pöllinger nicht entgehen: Hoch oben im Turm der Martinskirche ließen sie sich von Architekt Hubert Distler über den Fortgang der Sanierungsarbeiten informieren. Foto: Foto: André De Geare



Die Gelegenheit wollten sich die Pöllinger nicht entgehen lassen, bot sich doch von der Plattform ganz oben trotz eher trüben Wetters eine gute Sicht über den Stadtteil und das Neumarkter Umland. So musste Hubert Distler, der für die Sanierungsarbeiten zuständige Architekt, viele Fahrten mit dem Außenaufzug nach oben machen. Das wackelte und ruckelte schon ein bisschen, aber wirklich gefährlich war es natürlich nicht, sofern man schwindelfrei war.

Oben angekommen, galt es beim Einstieg in den Turm noch ein paar Stufen zu überwinden und man stand unter den fünf Glocken, die derzeit noch am Dachstuhl aufgehängt sind. Der neue Glockenstuhl aus Eichenholz, der das alte Stahlgerüst ersetzt und für die nächsten 100 Jahre halten soll, ist schon da, aber noch nicht fertig montiert, das soll aber bis Ende dieser Woche erledigt sein.

Neue Klöppel fehlen noch

Auf das Geläut müssen die Pöllinger aber noch etwa drei Wochen warten, weil die neuen Klöppel noch nicht geliefert sind. Da wurden bei manchem gleich wieder Erinnerungen an den Klöppel-Diebstahl vor vielen Jahrzehnten wach. Auch die Schallläden im Turm wurden erneuert. "Die sind jetzt nicht mehr so steil, so dass das Geläut besser rausgeht", erläuterte Hubert Distler den interessierten Besuchern. Die Malerarbeiten an der Fassade sind zu etwa zwei Dritteln erledigt. Zuletzt kommen die Seitenschiffe dran, bis Mitte Oktober soll St. Martin von außen wieder in neuem Glanz erstrahlen.

"Bis Allerheiligen werden wir wohl ganz fertig sein", sagt Architekt Distler. Am Mauerwerk der 1933 bis 1935 erbauten Kirche — der Turm ist von 1827 und damit viel älter — seien nur ein paar Ausbesserungen nötig gewesen, "auch das Tragwerk und der Dachstuhl sind gut in Schuss". Erneuert wurden allerdings auch die Dacheindeckung und die Regenrinnen. Insgesamt werden die Arbeiten, die Anfang August begonnen haben und demnächst nach etwa zehn Wochen abgeschlossen sein werden, rund 400 000 Euro kosten.

CHRISTINE ANNESER