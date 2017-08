Pöllinger Lehrerin von Kindern verabschiedet

Ihre Klasse 1b dichtete zur Verabschiedung, die anderen Schüler sangen - 01.08.2017 18:05 Uhr

NEUMARKT - Am letzten Schultag wurde die Lehrerin Eva-Maria Wedermann, ein Urgestein der Grundschule Pölling, von der gesamten Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet.

Am letzten Schultag verabschiedetet sich die gesamte Pöllinger Schulfamilie von Eva-Maria Wedermann (Mitte). © etz/Foto: Fritz Etzold



Das zweite Staatsexamen hatte sie 1982 abgelegt. Danach folgten erste Stellen als Grundschullehrerin in Mittelfranken und Schwaben. Als Mobile Reserve wurde sie auch in der Schule Hasenheide eingesetzt. Seit 1987 unterrichtete sie 30 Jahre an der Grundschule Pölling und hatte von Anfang an immer erste und zweite Klassen.

Ihre Klasse 1b dichtete zur Verabschiedung fleißig für die Lehrerin und dankte für das vergangene Schuljahr. Ein Abschiedsständchen sangen die zweite und vierte Klasse. Stolz überreichten die Schüler der ersten Klasse ihrer Lehrerin Blumen. Christina Graf, die Leiterin der Grundschule Pölling, sagte, nun sei es Zeit, die Pension zu genießen, für Reisen mit dem Wohnmobil und ausgiebige Spaziergänge mit den Hunden.