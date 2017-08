Pöllings Versicherung gegen vollgelaufene Keller

Neues Rückhaltebecken bändigt den bei Hochwasser als "gefährlich" eingestuften Maierbach - vor 27 Minuten

NEUMARKT - Das nächste Jahrhundert-Hochwasser kommt bestimmt. Und weil es oben an einer Wasserscheide wie der bei Neumarkt besonders schnell kommt, hat das Wasserwirtschaftsamt den Maierbach in Pölling und Holzheim als "gefährlich" eingestuft. Das neue Rückhaltebecken am oberen Zulauf des Baches, direkt an der B 8 bei Pölling, ist da eine gute Versicherung.









Das zweigeteilte Becken fasst bis zu 13 700 Kubikmeter, das sind 13,7 Millionen Liter. In einem Zeitraum von nicht einmal einem Jahr hat die Firma Mickan am Fuße des Dillbergs 6300 Kubikmeter Erde abgetragen und 2000 Kubikmeter für die Umrandung wieder hinzugefügt. Die Planung hatte das Ingenieurbüro Dotzer.

Bilderstrecke zum Thema 1985: Als Pölling unter Wasser stand In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 verwandelte sich der Maierbach bei Pölling in einen reißenden Fluss, der bald über seine Ufer trat. Die Schäden an Häusern und Straßen gingen in die Zigtausende. Die Aufräumarbeiten dauerten Tage.



Die knapp 600 000 Euro, die das neuen Rückhaltebecken am Flussgraben westlich von Pölling gekostet hat – 388 700 Euro davon übernahm das Wasserwirtschaftsamt –, seien gut angelegtes Geld, sagt OB Thomas Thumann. Auch wenn die Natur die Böschungen derzeit zurückerobert und im Beckenboden kleine Tümpel in der Sonne dösen. "Das bringt unheimlich viel für den Hochwasserschutz", betont Thumann und erinnert nicht nur an die immer häufigeren Starkregenfälle, sondern auch an die Überschwemmungskatastrophe von 1986.

"Mit dem Becken gelingt es uns, die Spitze zu kappen", erklärt Werner Schütt vom Tiefbauamt mit Blick auf die Hochwassergefährdung im Neumarkter Westen. Dennoch legt er Anrainern des Bachs eine Versicherung gegen Elementarschäden ans Herz.

Gewollter Nebeneffekt ist eine ökologische Aufwertung des Geländes, auf dem zuvor in drei Teichen intensive Fischzucht betrieben wurde. Von liebestollen Erdkröten, Grünspechten, Fledermäusen und besetzten Nistkästen kann Landschaftsarchitekt Christopher Trepesch schon jetzt berichten. Außerdem fließe der Flussgraben, der einst die Teiche speiste, heute wieder oberhalb des Beckens in seinem ursprünglichen Bachbett.

nd