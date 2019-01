Polo schiebt Geländewagen bei Freystadt von der Straße

FREYSTADT - Unfall im Feierabend-Verkehr: Eine Frau erkennt zu spät, dass ein Wagen vor ihr links abbiegen will und rammt ihn.

Der Polo wurde durch den Aufprall im vorderen Bereich stark zerstört. Foto: Anne Schöll



Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Geländewagen auf der Staatsstraße 2237 von Sulzkirchen kommend Richtung Freystadt unterwegs. Er setzte den Blinker und wollte nach links in die Straße abbiegen, die vorbei an der Freystädter Erd- und Wertstoffdeopnie in die Gemeindeverbindung Ohausen-Forchheim mündet. Der nachfolgende Pkw-Fahrer verringerte deshalb ebenfalls die Geschwindigkeit. Dies übersah eine junge Polo-Fahrerin, die in gleicher Richtung fuhr. Sie überholte und prallte gegen die Hinterachse des Geländewagens, der sich drehte und mit einem Achsschaden zum Stehen kam. Die Polo-Fahrerin kam verletzt ins Klinikum. Die Stützpunktwehr Freystadt und die Ausrückegemeinschaft Sulzkirchen-Forchheim-Oberndorf regelten den Verkehr und säuberten die Fahrbahn.

