Postbauer feiert 60 Jahre SVP

Der Verein zelebriert das Jubiläum mit einer Sportwoche - vor 20 Minuten

POSTBAUER-HENG - Der SV Postbauer wird 60 Jahre alt und feiert das mit einer Sportwoche. Auftakt ist die Vorrunde des Fußball-Gemeindepokals am Freitagabend ab 18 Uhr.

Zunächst kickte der SV Postbauer am Dorfanger, 1960 zog der Verein um an den Grünberg. Im Hintergrund sieht man das erste Sportheim, einen ausgedienten Eisenbahnwaggon. © Foto: SV Postbauer



Die "Antreiber" zur Gründung des Fußballvereins im Jahr 1956 waren unter anderem Ludwig Silberhorn, Xaver Vögele, Konrad Ludwig und Franz Sturm. Der Fußball stand im Vordergrund, als 1956 unter Leitung von Ludwig Silberhorn eine Handvoll Sportfreunde den SV Postbauer auf einer Gründungsversammlung im Schwarzen Kreuz ins Leben riefen. Den Vorsitz übernahm Fritz Kellermann .

Im Juni 1957 nahm die Mannschaft den Spielbetrieb auf am Dorfanger der Familie Johann Silberhorn in Postbauer. 1958 kam eine Schachabteilung dazu, im gleichen Jahr lief auch erstmals eine Fußball-Jugendmannschaft auf.

Ein alter Eisenbahnwaggon diente als Sportheim, als der Verein 1960 umzog an den Grünberg. Acht Jahre tat er seine Dienste, bis unter dem Vorsitzenden Ludwig Völkl 1968 das erste feste Vereinsheim entstand. 1982 wurde dieses unter Vorsitzendem Josef Karl erweitert.

Einige große Namen gaben in den Jahren ihre Visitenkarte beim SVP ab: Im Rahmen der 20-Jahr-Feier spielte man gegen den Bundesligisten Werder Bremen mit Höttges und Burdenski, 1975 kam der VfL Bochum und 1990 bei der Einweihung der neuen Sportanlage 1860 München.

In der Zwischenzeit waren die Fußballer längst nicht mehr alleine im Verein. Ursula Knelz gründete 1967 die Sparten Gymnastik und Kinderturnen, 1977 folgte eine Wanderabteilung. Die Entwicklung der Zeit hat den SV Postbauer längst geprägt und er verfügt über ein breites Spektrum verschiedener Sportarten.

1000er-Marke geknackt

Unter Volker Reimann, Vorsitzender seit 1987, ist der SV Postbauer zu einem "mittelgroßen Mehrspartenverein" geworden. Aus der Handvoll Fußballbegeisterter wurden über 1000 Mitglieder.

Mit acht Abteilungen und 25 Sportarten ist der SV Postbauer in vielen Trendsportarten ein Vorreiter gewesen. Aerobic läuft seit über 30 Jahren und Spinning fast 20 Jahre. 1995 erhielt der Verein erstmals den "Pluspunkt Gesundheit".

Hauptsparte ist zwar nach wie vor Fußball, doch inzwischen sind Tennis und Gymnastik die Aushängeschilder geworden. 2003 wurde die Cheerleadersparte gegründet. Sie sorgten gleich für Furore mit der Teilnahme an der Kinderolympiade in Neumarkt, dem ersten Platz bei den bayrischen Meisterschaften in Bamberg oder dem fünften Platz bei der inoffiziellen deutschen Meisterschaft in Bottrop sowie Auftritten bei der BLSV-Sportgala.

Die Tennisanlage wurde auf fünf Plätze plus Flutlicht erweitert, ein Skaterparcours wurde erstellt und eine Outdoor-Kletterwand wahrscheinlich die längste im Landkreis. Zudem gibt es eine Beachvolleyballanlage mit drei Plätzen, auf der schon mehrere Beachvolleyball- und Beachsoccer-Tuniere stattfanden. Mit der Vereinssauna und der demnächst entstehenden Kneippanlage wird die Gesundheit großgeschrieben.

Ein Zusammenschluss mit dem Henger SV scheiterte 1994. Ein Jahr später wurde in einer bewegten Mitgliederversammlung der Bau eines neuen Sportheims inklusive Sportgaststätte, Tennisplätzen und zwei Kegelbahnen beschlossen. Im April 1996 erfolgte der erste Spatenstich und schon drei Monate später wurde das Richtfest gefeiert. Das alte Sportheim wurde zum Kish, wo der Kulturverein Liveszene Jahr für Jahr ein anspruchsvolles Programm mit Livemusik angesagter Gruppen organisiert.

1997 wurde das neue Sportzentrum mit Gründung einer Kegel- und Tennisabteilung, eingeweiht. Auf der Anlage des SV Postbauer wurde 2000 eine Beachvolleyballanlage erstellt. 2001 wurden die Tennisanlage erweitert und eine Skateranlage aufgestellt.

2010 erfolgte die Fertigstellung des Tennisheimes. Ebenfalls im Jahr 2010 errichtete der Obst- und Gartenbauverein Postbauer einen "Schupfa" auf dem Gelände des Sportvereins.

2014 eroberten die Fußballer unter Spielertrainer Jürgen Bayer mit großem Vorsprung die Kreisklasse, im Jahr darauf die Kreisliga. Seit 2016 wird auf mittlerweile vier Plätzen beim SV Postbauer auch noch Boule gespielt.

Sportwoche des SVP

14. Juli, ab 18 Uhr: Gemeindepokal Vorrunde.

15. Juli, 9 bis 13 Uhr: F1-Jugendturnier; 15 bis 20.30 Uhr: Gemeindepokal mit FC Möning, Henger SV, TSV Pavelsbach und SV Postbauer.

16. Juli, 10 bis 13 Uhr: Politischer Frühschoppen, u.a. mit MdB Karl.

17. bis 22. Juli: Bürgerkegeln (Anmeldung = (0 91 88) 5 06.

21. Juli, 18.30 Uhr: Festabend für geladene Gäste.

22. Juli, 10 bis 14 Uhr: F2-Jugendturnier.

23. Juli, ab 11 Uhr: Tennismixed-Turnier (für jedermann).

