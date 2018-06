Postbauer hat wieder ein Kirwapaar

Buntes Programm bei der Johanni Kirchweih mit Baumaustanzen und Verlosung - vor 11 Minuten

POSTBAUER-HENG - Drei Tage lang feierten die Postbauerer bei bester Stimmung ihre Johanni Kirchweih. Stefanie Sigl und Alex Hirschmann sind das neue Kirwapaar.

Die Postbauerer Kirwapaare, in der Mitte das Kirchweihpaar 2018, Stefanie Sigl und Alex Hirschmann, versammelten sich um den Kirwabaum. © Foto: Resi Heilmann



Der Veranstalter, die Blaskapelle Eppelein, hatte auch heuer wieder ein buntes Angebot an Unterhaltung und Fahrgeschäften aufgeboten. Mit der ökumenischen Andacht an der Johannes Kapelle Postbauer, gehalten von Pfarrerin Cornelia Dinkel und Pfarrer Markus Fiedler, musikalisch umrahmt von der Eppelein Blaskapelle, startete die Kirchweih. Anschließend wurde gegenüber zünftig gefeiert und beim WM Public Viewing mit den Deutschen Fußballern gefiebert und zugejubelt.

Traditionell begann der Sonntagmorgen mit dem Kirchweihgottesdienst in der Sankt Johannes Kirche, mitgestaltet vom Männergesangverein, und anschließendem Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück, den die Blaskapelle musikalisch begleitete. Der Nachmittag war wie immer die ideale Zeit für die Familie. Besonders die kleinen Kirwamädchen und -buben bereiteten den Besuchern viel Freude, als sie unter großem Beifall den Baum austanzten. Am Abend sorgte die Band "Just Friends" für beste Stimmung und auch die vielen Preise fanden bei der großen Verlosung neue Besitzer. Am Montag waren die Erwachsenen gefragt, um den Baum auszutanzen. Nach mehreren Jahren haben sich wieder Paare, die "Eppeleiner Kirwaleid", gefunden. Unter den Klängen von Max Walter mit seiner steirischen Harmonika zogen sie zum Tanzboden unter den Kirwabaum. Als der Wecker klingelte, hielten Stefanie Sigl und Alex Hirschmann den Strauß in den Händen. Die Eppeleiner sorgten an diesem Abend für die richtige Stimmung.

RESI HEILMANN