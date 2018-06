Postbauer-Heng: Alter Bahnhof steht in Flammen

Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende - vor 56 Minuten

POSTBAUER-HENG - Schreck am Morgen: Der Bahnhof in Postbauer-Heng stand in Flammen. Die Feuerwehr hatte die Flammen bald im Griff. Besonders bitter: Das Gebäude wird derzeit saniert, die Arbeiten waren auf einem guten Weg. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende.

Ein sich in Renovierung befindliches Gebäude in der Bahnhosstraße in Postbauer-Heng geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Ersten Schätzungen geht der Brand in die Hunderttausende. © Jürgen Masching



Ein sich in Renovierung befindliches Gebäude in der Bahnhosstraße in Postbauer-Heng geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Ersten Schätzungen geht der Brand in die Hunderttausende. Foto: Jürgen Masching



Es riecht noch stark nach verbranntem Holz, auf dem Pflaster liegen abgeplatzte Kohlestückchen aus dem Dachstuhl. Ansonsten verrrät nur das Polizeiauto vor dem Eingang des Gebäudes, dass hier etwas passiert sein muss.

Auch der Blick nach oben zeigt wenig, an den runden Fenstern in beiden Giebeln sind Rauchspuren zu sehen, der Dachfirst ist aufgebrannt, Ziegel fehlen. Und: Alles ist mit Flatterband abgesperrt, die Polizsiten im Streifenwagen passen auf, dass keiner das Gebäude betritt. Die Brandermittler der Kripo werden erwartet.

Das Gebäude begann gegen drei Uhr nachts zu brennen. Die alarmierten Wehren hatten die Flammen bald im Griff. Da das Gebäude direkt neben der Bahnstrecke steht, war diese in der Zeit der Löscharbeiten gesperrt. Die Bahnkunden wurden mit Taxis zu den nächsten Haltestellen befördert. Um 5.38 Uhr meldete die Bahn: Der Zugverkehr rollt wieder, der Feuerwehreinsatz ist beendet.

Bilderstrecke zum Thema Brand im Bahnhof in Postbauer-Heng Schreck am frühen Morgen: Der denkmalgeschützte Bahnhof in Postbauer-Heng stand in Flammen. Der Schaden geht in die Hunderttausende, so eine erste Schätzung.



Was besonders bitter ist: Der Bahnhof ist von privat gekauft worden und wird seit geraumer Weile aufwändig renoviert. Büros und Wohnungen sollen in dem denkmalgeschützten Gebäude entstehen. Die schon weit fortgeschrittenen Arbeiten werden durch den Brand massiv zurück geworfen.

Stunden nach dem Brand: An der Fassade sind nur geringe Rauchspuren zu sehen, aber das Dach ist im Firstbereich durchgebrannt. © Wolfgang Fellner



Stunden nach dem Brand: An der Fassade sind nur geringe Rauchspuren zu sehen, aber das Dach ist im Firstbereich durchgebrannt. Foto: Wolfgang Fellner



Die Fassade war schon fertig, neue Fenster eingesetzt, das Gebäude gründlich saniert. Jetzt muss geklärt werden, wie groß der Schaden ist, der durch den Brand entstand. Und offen ist auch, wie der Brand auf dem Dachboden des Gebäudes entstehen konnte. Das Feuer brach am Montag nach drei Uhr aus - am Sonntag wird für gewöhnlich nicht gearbeitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail