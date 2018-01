Postbauer-Heng: Arbeitskreis Heimatpflege geehrt

Jahresempfang der Marktgemeinde Postbauer-Heng — 950-Jahr-Feier der St. Jakobuskirche steht an - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Die Marktgemeinde Postbauer-Heng hatte zu ihrem Jahresempfang ins Deutschordenschloss eingeladen und blickte auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück.

Beim Jahresempfang der Gemeinde Postbauer-Heng mit vielen Gästen aus der Politik wurden die Heimatpfleger des Ortes besonders geehrt. © Foto: Resi Heilmann



Beim Jahresempfang der Gemeinde Postbauer-Heng mit vielen Gästen aus der Politik wurden die Heimatpfleger des Ortes besonders geehrt. Foto: Foto: Resi Heilmann



Doch bevor Bürgermeister Horst Kratzer seine Grußworte sprach, hatte er eine traurige Nachricht für die Anwesenden: Am Morgen des Tages war der Ehrenbürger und langjährige Gemeinderat Franz Siegert verstorben.

Die Begrüßung und die Moderation des Festabends lagen, wie schon im vergangenen Jahr, in den Händen von Anne Kropf und Lea Thiel. Sie konnten im Namen von Bürgermeister Horst Kratzer neben zahlreichen Bürgern auch Staatssekretär Albert Füracker, MdB Alois Karl und Landrat Willibald Gailler, den Pyrbaumer Bürgermeister Guido Belzl, die Vertreter der Kirchen, der Vereine und Verbände sowie Gastrednerin Andrea Klug, Präsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden, und viele weitere Gäste begrüßen.

Bilderstrecke zum Thema Jahresempfang 2018 in Postbauer-Heng Es war der gesellschaftliche Höhepunkt zum Start ins neue Jahr: Der Jahrsempfang der Gemeinde Postbauer-Heng.



2018 soll nicht nur gearbeitet werden, es wird auch wieder kräftig gefeiert. Im Juni hat der Kindergarten St. Elisabeth seinen 25. Geburtstag und dann steht ein großes Jubiläum an: 950 Jahre St. Jakobuskirche in Heng.

Ein aufrichtiges Vergelt’s Gott ging an alle Firmen, Geschäfte und Banken, "die uns unterstützen und immer wieder bereit sind, als Sponsor und Unterstützer bei den Vereinen aufzutreten und damit auch das Ehrenamt kräftig unterstützen", so Kratzer in seinen Grußworten.

"Postbauer-Heng ist eine starke Gemeinde, durch sie", dankte Albert Füracker allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz.

Andrea Klug ging auf die E-Mobilität und Digitalisierung ein. Die OTH Amberg-Weiden sei dafür bestens gerüstet. "Wir müssen die jungen Menschen an die Hand nehmen, dass am Ende ein guter Abschluss steht. Das sind Perspektiven für die Zukunft. Die Digitalisierung braucht neue Köpfe, Bildung 4.0 ist ein Thema. Auch das Gesundheitswesen und die Pflege werden sich grundlegend verändern."

Mit der Kamera

In diesem Jahr stand die Heimatpflege im Fokus. Stellvertretend für den ganzen Arbeitskreis wurden Jürgen Stüwe und Klaus Rehberger geehrt. Jürgen Stüwe ist Kameramann, Drehbuchautor, Sprecher und vieles mehr und er ist bei allen größeren Festen mit seiner Kamera dabei. Im Archiv bringt er vor allem die alten Filmformate wieder zum Laufen und sorgt dafür, dass sie für die Nachwelt erhalten bleiben.

Klaus Rehberger als ehemaliger Lehrer an der EKS ist nun ebenfalls schon ein paar Jahre mit dabei, kümmert sich um die Recherche in den alten Texten und Bildern und schreibt sie nieder, immer wieder auch im Mitteilungsblatt. Jeden Dienstag und wahrscheinlich noch viel öfter trifft sich der AK Heimatpflege im Dachgeschoss des Rathauses, seit vorigem Jahr unter der Leitung des neuen Ortsheimatpflegers Josef Lobenhofer. Mit dabei sind auch Professor Helmut Bode, sozusagen als der wissenschaftliche Kopf des Arbeitskreises, und Hans Pröpster.

Für Musik beim Festakt sorgten das Akkordeonensemble Element sowie Hannah Schimmel und Charlotte Söhnlein am Klavier, Christopher Zech (Gitarre), Mia Faye Carver (Querflöte) und das Akkordeonensemble 2007.

Nach Bildern und Impressionen aus 2017 waren alle ins Foyer eingeladen zu guten Gesprächen beim Sektempfang und kleinen Köstlichkeiten der neuen Schlossgastronomie "Genusscode" mit Stefan Wende und seinem Team.

RESI HEILMANN