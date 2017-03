Postbauer-Heng: Finkenweg ist zwei Wochen gesperrt

Das neue Baugebiet wird erschossen - 28.03.2017 19:29 Uhr

POSTBAUER-HENG - Wegen Erschließungsarbeiten am neuen Baugebiet „Haferweg“ in Postbauer-Heng wird bis zum Samstag, 8. April, der Finkenweg zwischen Am Weizenfeld und Am Schwall komplett gesperrt.

Zwei Wochen geht hier nichts: Der Finkenweg ist gesperrt. © mme/Foto: Anestis Aslanidis



Der Gehweg und der Radweg bleiben für alle Verkehrsteilnehmer frei benutzbar. Die Bushaltestelle „Am Weizenfeld“ entfällt und wird während der Zeit der Sperrung nicht von Bussen angefahren. Die Bushaltestelle „Finkenweg“ wird in Höhe „Am Anger 9“ (Firma Eichl Kamin) verlegt.

Diese Haltestelle kann alternativ genutzt werden, ebenso wie die nächste Haltestelle „Centrum“. Der Schulbusverkehr ist von diesen Änderungen nicht betroffen und bleibt wie gewohnt.

