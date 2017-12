Postbauer-Heng hat viel geschafft

POSTBAUER-HENG - Die CSU-Ortsverbände Postbauer-Heng und Pavelsbach, die Frauenunion und die Junge Union hatten ihre Mitglieder zum traditionellen Bratwurstessen in den Stieglersaal eingeladen. Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie ein kurzer Rückblick und der Ausblick auf 2018 standen auf dem Programm.

Die Geehrten der CSU und ihrer Organisationen mit Bürgermeister Horst Kratzer (2.v.li.) und MdB Alois Karl (2.v.re.). © Foto: Resi Heilmann



Eine positive Bilanz für das Jahr 2017 zog Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Horst Kratzer. Das Großprojekt neue Sporthalle und die Gestaltung der Außenanlagen wurden heuer im Sommer abgeschlossen, der Platz davor dem verstorbenen Altbürgermeister Hans Bradl gewidmet.

Besonders erfreulich sei, dass die Nutzung der Sporthalle für die ortsansässigen Vereine dank Unterstützung von Sponsoren und einer guten Haushaltssituation in der Gemeinde nach wie vor kostenlos ist. Das sei nicht in allen Kommunen so.

Der Bedarf an Wohnungen und Baugrundstücken in Postbauer-Heng sei ungebrochen. Hier gelte es in Zukunft sorgfältig abzuwägen, dass auf der einen Seite dem Wunsch vieler Familien nach einem "Häuschen im Grünen" entsprochen werden kann, auf der anderen Seite aber das Ortsbild erhalten und nicht alles "zugepflastert" wird.

Weiter erinnerte Horst Kratzer, dass mit dem erst vor einigen Wochen neu gegründeten "Familienstützpunkt" eine Anlaufstelle geschaffen wurde, die Eltern und anderen Erziehungsberechtigten in allen Fragen rund um die Familie mit Rat und Tat zur Seite steht.

In seinem Grußwort bedankte sich Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Alois Karl bei Kratzer für die "sehr gute Zusammenarbeit". Kratzer sei ein "tüchtiger Bürgermeister", der anpackt und seine Gemeinde in den "vergangenen Jahren gut voran gebracht habe".

Mit Sorge beobachte er die derzeit schwierige Koalitionsbildung in Berlin, so Karl weiter. Die CSU Bayern stehe im Moment aufgrund ihrer ungeklärten Personalfragen ebenfalls nicht gut da. Er hoffe, dass hier bald eine Entscheidung getroffen wird. "Denn die derzeitige Situation ist nicht gut für eine Partei, die gestalten und etwas voranbringen will."

Die Ehrungen für langjährige Mitglieder nahmen Kratzer und Karl gemeinsam vor. Geehrt wurden Erwin Vögerl für zehn Jahre, Marlies Thiel für 25 Jahre, Elisabeth Geissler für 30 Jahre, Eva Maria Martin, Ulrich Graml und Willibald Katschtahler für 40 Jahre sowie Walter Schmid für 45 Jahre Parteizugehörigkeit. Alle Geehrten erhielten jeweils eine Urkunde und ein Präsent.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Gitarrengruppe "taktus" aus Postbauer-Heng. Weihnachtliche Geschichten gab es von Josepha und Quirin Meyer aus Pavelsbach sowie Christine Purbach, Ingo Kennemann und von Horst Kratzer zu hören.

