Postbauer-Heng: Leitungswechsel zum Jahresfest am Wurzhof

POSTBAUER-HENG - Uwe Niederlich wird der neue Mann für den Datenschutz bei der Rummelsberger Diakonie. Sein Amt als Leiter im "Wurzhof", einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Postbauer-Heng, übernimmt zum 1. September Diakon Stefan Schurkus. Beim Jahresfest am Sonntag, 8. Juli, wird er sich vorstellen.

Stefan Schurkus übernimmt die Leitung von Uwe Niederlich. © Foto: Simon Malik



Diakon Schurkus ist ausgebildeter Heilerziehungspfleger und Sozialwirt. Nach der Ausbildung arbeitete er zunächst im Gruppendienst im Berufsbildungswerk der Rummelsberger Diakonie.

2006 wechselte er als Gruppenleiter ins Wichernhaus und baute dort ab 2008 den Bereich für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen auf. 2011 übernahm er die Leitung der Förderstätte der Wichernhaus-Werkstätten, die er inhaltlich und quantitativ weiterentwickelte.

Vorgänger bleibt den Rummelsbergern erhalten

Uwe Niederlich, der den Wurzhof seit 1. Juni 2013 leitete, ist ab 1. August für die Umsetzung der neuen datenschutzrechtlichen Vorschriften im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe und Behindertenhilfe verantwortlich.

Zudem wird er die fachlichen Anforderungen dieser Bereiche im Multiprojekt-Management der Rummelsberger Diakonie vertreten. Die fachliche Entwicklung und Fortbildung im Bereich der Behindertenhilfe wird er weiterhin begleiten.

Große Feier am Sonntag

Beim Jahresfest am Wurzhof (Wurzhof 15 in Postbauer-Heng) gibt es am Sonntag, 8. Juli, bis 17 Uhr ein buntes Programm für Klein und Groß. Beginn ist in der Einrichtung um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, an dem der Posaunenchor Oberferrieden spielen wird.

Ab 11 Uhr gibt es Gegrilltes. Ab 13 Uhr können Kinder Insektenhotels bauen oder mit Naturmaterialien weben. Außerdem werden an einem Marktstand Produkte vom Wurzhof verkauft - zum Beispiel röstfrischen Kaffee aus der Kaffeerösterei des Wurzhofs und selbst gebackenen Kuchen.

Ab 14 Uhr spielen die "Blous(s)musi Bawaschbo"; es gibt Kutschfahrten und einen Auftritt der "Sportfreunde Wurzhof". Um 15 Uhr tritt Zauberclown Ferdi Frei auf. Der Eintritt zu dem Jahresfest ist frei.

