Postbauer-Heng: Männer legten sich mit der Polizei an

Erst erschreckten sie Autofahrer, dann schlugen und traten sie die Beamten - vor 45 Minuten

POSTBAUER-HENG - Zwei Männer haben Autofahrer in Postbauer-Heng erschreckt und zwei Polizisten leicht verletzt. Die Männer warfen Flaschen auf die Hauptstraße und sprangen unvermittelt auf die Fahrbahn, um Autos anzuhalten.

Beim Eintreffen der Polizei, stand ein 21-Jähriger aus Feucht, vermummt mit Bierflasche in der Hand mitten auf der Bundesstraße und versuchte mit Hand und Fuß vorbeifahrende Fahrzeuge aufzuhalten. Als die Beamten versuchten, den Mann von der Straße zu bringen, versuchte er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Die Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Ein 21-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neumarkt versuchte durch Tritte und Schläge gegen die Polizisten, das Fesseln seines Freundes zu verhindern. Zeugen und weitere Beamte waren nötig, um die Männer auf die Dienststelle zu bringen.

Dort versuchte der Feuchter mehrfach an die Dienstwaffen der Beamten zu gelangen. Er gab an, sich damit erschießen zu wollen. Da im Rucksack ein blutiges Skalpell und Tabletten gefunden wurden, kam er in ein Bezirksklinikum. Die beiden eingesetzten Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

nn