Postbauer-Heng: Platz vor Sporthalle heißt nach Hans Bradl

Dem verstorbenen Altbürgermeister wurde der Ort gewidmet — "Städtebauliches Juwel" ist nun fertiggestellt

POSTBAUER-HENG - Mit einer kleinen Feierstunde wurde das Großprojekt "Neue Sporthalle Postbauer-Heng" abgeschlossen und der Platz Altbürgermeister Hans Bradl gewidmet. Zahlreiche Bürger und Abordnungen örtlicher Vereine fanden sich auf dem Platz vor der Sporthalle ein, um miteinander zu feiern.

Feierstunde für das Großprojekt: Die neue Sporthalle ist offiziell fertiggestellt und der neu angelegte Platz wurde dem verstorbenen Altbürgermeister und Ehrenbürger Hans Bradl gewidmet. © Foto: Resi Heilmann



Bürgermeister Horst Kratzer begrüßte neben den Verantwortlichen des Schulverbandes Postbauer-Heng, der Schulleitung der Erich-Kästner- Schule mit Rektorin Sabine Bodenmeier, Pfarrer Markus Fiedler auch viele Ehrengäste, darunter MdB Alois Karl, Landrat Willibald Gailler, Pyrbaums Bürgermeister Guido Belzl und Bezirksrätin Gabriele Bayer. Auch Rita Bradl mit Sohn Stefan sowie Familienangehörige des verstorbenen Altbürgermeisters und Ehrenbürgers Hans Bradl nahmen an der Feierstunde teil.

Die neue Sporthalle sei ein Generationenbauwerk für alle, für den Schulverband, für den Markt Postbauer-Heng, für die große Schulfamilie und für die Vereinssportler der drei Sportvereine und darüber hinaus. Die Einweihung war bereits im Oktober, nun freue man sich, "dass die großzügigen Außenanlagen fertig gestellt sind und wie sie alle sehen, war es eine gute Entscheidung, dies alles so zu planen", so Kratzer. Das weitläufige Schulgelände habe schon fast Parkcharakter. "Es muss eine wahre Freude sein, wenn man hier in die Schule gehen darf – egal ob als Schüler oder als Lehrer", schwärmte der Bürgermeister. Entstanden sei ein "städtebauliches Juwel und ein Schul- und Sportzentrum, das sicherlich regional und überregional seinesgleichen sucht".

Auch MdB Karl und Landrat Gailler lobten das Projekt, das Bradl mit auf den Weg gebracht hat. "Er hat nicht nur viel für Postbauer-Heng getan sondern auch den Landkreis Neumarkt entscheidend mitgeprägt und sein Wissen eingebracht".

Im Rahmen dieser Feierstunde wurde auch der neu angelegte Platz und die Parkfläche vor der neuen Sporthalle Hans Bradl gewidmet. In erster Linie sei es der städteplanerischen Weitsicht von Hans Bradl zu verdanken, dass dieses Projekt an diesem Ort Platz gefunden hat. Inmitten der Marktgemeinde sei eine moderne und große schulische Anlage entstanden mit einem ebenso hohen Freizeitwert.

Bradl war von 1972 bis 2008 Erster Bürgermeister und Vorsitzender des Schulverbandes Postbauer-Heng und legte den Grundstock für die schulische und städtebauliche Entwicklung im Zentrum von Postbauer-Heng. An diesem Platz mitten in der Gemeinde sei der richtige Ort, "um ein sichtbares Zeichen nach außen zu setzen", sagte Kratzer. Leider habe Hans Bradl die Fertigstellung der Halle nicht mehr erleben dürfen, er starb am 1. September 2016. Gemeinsam mit Gailler und Karl enthüllte Kratzer das Schild mit Widmung "Jedes Lächeln, das du aussendest, kehrt doppelt zu dir zurück" - Erich Kästner.

Ebenso fand das Mauerteil, das Siegfried Dinkel kurz nach der Grenzöffnung aus Berlin mitbrachte und das seit 2006 am Deutschordensschloss stand, nun seinen Platz in dem neu angelegten Schulpark der EKS. Nach einem kurzen Sektempfang lud Kratzer ein, auch das Sommerfest der EKS zu besuchen, um dort weiter zu feiern.

RESI HEILMANN