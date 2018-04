Postbauer-Heng: Saison-Auftakt am "Weg der Poesie"

250 bis 300 Gäste kamen bei traumhaftem Frühlingswetter auf den Dillberg - vor 57 Minuten

POSTBAUER-HENG - Das Kulturforum Postbauer-Heng hat die Wandersaison eröffnet: Mit zahlreichen Gästen wurde der "Weg der Poesie" auf dem Dillberg begangen.

Weit mehr als die erwarteten 50 bis 80 Wanderer haben sich zum Saisonstart eingefunden: Der „Weg der Poesie“ am Dillberg bietet Literatur inmitten der Natur an zehn Stationen. © Foto: Helmut Sturm



Der frühe Termin im April war riskant, lohnte sich aber. 50 bis 80 Wandere wurden erwartet, bei Kaiserwetter kamen 250 bis 300 zum Treffpunkt. Die ganz eifrigen liefen schon einmal voraus, die verspäteten kamen auf den markierten Wegen hinterher und beide Gruppen verpassten so Interessantes.

Zur Begrüßung beschrieb Angelika Herrmann kurz den Charakter dieses vier Kilometer langen Rundweges um den Dillberg. Auf den insgesamt zehn Stationen stellten ganz junge, aber auch erfahrene Rezitatoren zwölf Kurztexte und 15 Aphorismen mit Bezug zur Natur und zum Menschen aus allen Kulturen und Religionen vor. Durch den sensiblen Blick der Dichtkunst möchte der "Wanderweg der Poesie" sowohl das Naturbewusstsein vertiefen, als auch gleichzeitig ausgewählte Literatur zu neuem Leben erwecken.

Der Rundwanderweg führt vorbei an der Europäischen Wasserscheide auf dem Ausgangsparkplatz und zu zwei so genannten "Aussichts-fenstern" in Richtung Neumarkt und in Richtung Nürnberger Land. Bürgermeister Horst Kratzer informierte die "kleine Völkerwanderung" über den Sachstand des alten Kalkbrandofens unten im Wald. Der Weg der Poesie führt durch ein Landschaftsschutzgebiet und da versteht es sich von selbst, dass die Gestaltung des Wanderweges zurückhaltend bleibt. "Der Naturgenuss in Kombination mit anregenden Gedanken sollte auch weiterhin im Vordergrund stehen und dem Wanderer Ruhe vermitteln."

HELMUT STURM